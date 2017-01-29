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Cavaliers notebook: Kevin Love doesn’t make trip to Dallas, will have MRI on sore back

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 29, 2017 - 09:33 PM | Updated: January 30, 2017 - 08:03 AM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love, left, drives against Oklahoma City Thunder' Andre Roberson in the first half of an NBA basketball game, Sunday, Jan. 29, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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