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Cavaliers notebook: Kevin Love has no regrets about choice to sign five-year contract

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 16, 2016 - 09:03 PM | Updated: November 17, 2016 - 09:33 AM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (center) bottles Toronto Raptors' Patrick Patterson (54) for a rebound during the first half of agame in Cleveland, Tuesday. (AP Photo/Phil Long)

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