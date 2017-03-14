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Cavaliers notebook: Kevin Love might return from knee surgery during upcoming road trip

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 14, 2017 - 07:51 PM | Updated: March 16, 2017 - 11:24 AM
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Cleveland Cavaliers' Larry Sanders talks with the media before the team's game against the Detroit Pistons Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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