Cavaliers notebook: Kevin Love might return from knee surgery during upcoming road trip

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBBZnRlciBLZXZpbiBMb3ZlIHBvc3RlZCBhIHBpY3R1cmUgb24gSW5z
dGFncmFtIG9mIGhpcyBqZXJzZXkgaGFuZ2luZyBpbiBoaXMgbG9ja2VyIGF0IFF1aWNrZW4gTG9h
bnMgQXJlbmEsIGhlIHdhcm5lZCBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIGhlIHdhcyBnb2luZyB0byBnZXQg
YSBsb3Qgb2YgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IGl0IFR1ZXNkYXkgbmlnaHQuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0
IHRoYXQgc29jaWFsIG1lZGlhIHRlYXNlciBtaWdodCBjb21lIHRydWUgdmVyeSBzb29uLjwvcD4N
CjxwPg0KCUNhdmFsaWVycyBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgRGF2aWQgR3JpZmZpbiBzYWlkIExvdmUg
cGFydGljaXBhdGVkIGluIGEgdGhyZWUtb24tdGhyZWUgd29ya291dCBUdWVzZGF5LCB0aGUgbmV4
dCBzdGVwIGluIGhpcyByZWhhYiBmcm9tIGFydGhyb3Njb3BpYyBzdXJnZXJ5IG9uIGhpcyBsZWZ0
IGtuZWUgb24gVmFsZW50aW5l4oCZcyBEYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJR3JpZmZpbiBzYWlkIGlmIHRo
ZXJlIGFyZSBubyBzZXRiYWNrcywgTG92ZSBjb3VsZCBwbGF5IGR1cmluZyB0aGUgQ2F2c+KAmSB1
cGNvbWluZyBmb3VyLWdhbWUgcm9hZCB0cmlwLCB3aGljaCBvcGVucyBTYXR1cmRheSBpbiBMb3Mg
QW5nZWxlcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBDbGlwcGVycyBhbmQgY29uY2x1ZGVzIE1hcmNoIDI0IGluIENo
YXJsb3R0ZS48L3A+DQo8cD4NCglMdWUgc2FpZCBoZSBob3BlcyBMb3ZlIGNhbiBwcmFjdGljZSBX
ZWRuZXNkYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJTG92ZSB3YXMgaW5pdGlhbGx5IHNsYXRlZCB0byBtaXNzIHNp
eCB3ZWVrcywgd2hpY2ggd291bGQgcHV0IGhpcyByZXR1cm4gYXQgTWFyY2ggMzAsIHdoZW4gdGhl
IENhdnMgdmlzaXQgdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRXZlcnl0aGluZyB0
aGF0IGhhcHBlbnMgZm9yIGhpbSBpcyBqdXN0IGEgc3RlcCBpbiB0aGUgcHJvY2VzcyzigJ0gR3Jp
ZmZpbiBzYWlkIGJlZm9yZSB0aGUgQ2F2cyB0b29rIG9uIHRoZSBEZXRyb2l0IFBpc3RvbnMgYXQg
UXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYS4g4oCcRXZlcnkgbmV4dCBzdGVwIHlvdSB0YWtlIGluIGEgcmVo
YWIgc2l0dWF0aW9uIHdoZW4geW91IGNvbWUgYmFjayBmcm9tIHN1cmdlcnkgYWxsb3dzIGZvciB0
aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2Ygc3dlbGxpbmcgYW5kIHNldGJhY2ssIGl04oCZcyBqdXN0IGhvdyBp
dCBnb2VzLiBUaGF04oCZcyB3aHkgdGhlIHRpbWVsaW5lIHdhcyB3aGF0IGl0IHdhcy48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxJZiBoZSBkb2VzbuKAmXQgcHJhY3RpY2UgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgd2Vl
aywgdGhhdOKAmXMgZmluZS4gVGhhdOKAmXMgbm90IHNvbWV0aGluZyB3ZSB3b3VsZCBjb25zaWRl
ciBhIHNldGJhY2ssIGl04oCZcyBqdXN0IHdoYXQgd2UgYW50aWNpcGF0ZS4gSWYgaGUgZ2V0cyB0
aHJvdWdoIGl0LCBoZSBoYXMgbm8gc29yZW5lc3MsIHdl4oCZbGwgbGV0IGhpbSBrZWVwIHRha2lu
ZyB0aGUgbmV4dCBzdGVwIGFsbCB0aGUgd2F5IHRocm91Z2ggYW5kIHdl4oCZbGwgc2VlIHdoYXQg
dGhhdCBtZWFucy4gSSB3b3VsZCBhbnRpY2lwYXRlIHRoYXQgaGXigJlsbCBwbGF5IHNvbWV0aW1l
IG9uIHRoZSByb2FkIHRyaXAu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTG92ZSBzaG93ZWQgZ29vZCBsYXRlcmFs
IG1vdmVtZW50IGdvaW5nIHRocm91Z2ggZHJpbGxzIGF0IENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQ291cnRz
IG9uIE1hcmNoIDguIExlQnJvbiBKYW1lcyBzYWlkIGFmdGVyIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h04oCZcyBn
YW1lIGluIE9ybGFuZG8gYWdhaW5zdCB0aGUgTWFnaWMgdGhhdCBoZSBleHBlY3RlZCBMb3ZlIGJh
Y2sg4oCcdmVyeSBzb29uLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+U2FuZGVycyBDYW50b24tYm91
bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cD4NCgk8aWZyYW1lIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBmcmFtZWJv
cmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQv
c0ZPelF6d0hGVGsiIHdpZHRoPSI1NjAiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4NCjxwPg0KCUFmdGVyIGJlaW5n
IG91dCBvZiB0aGUgbGVhZ3VlIGZvciB0d28geWVhcnMsIG5ld2x5IHNpZ25lZCBiaWcgbWFuIExh
cnJ5IFNhbmRlcnMgd2lsbCBsaWtlbHkgc3BlbmQgbW9zdCBvZiB0aGUgbmV4dCB0d28gd2Vla3Mg
d2l0aCB0aGUgQ2FudG9uIENoYXJnZSBvZiB0aGUgRC1MZWFndWUgdG8gZ2V0IGhpcyBsZWdzIHVu
ZGVyIGhpbSBhbmQgcGxheSBleHRlbmRlZCBtaW51dGVzLCBHcmlmZmluIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+
DQoJU2FuZGVycywgdGhlIDE1dGggb3ZlcmFsbCBwaWNrIG9mIHRoZSBNaWx3YXVrZWUgQnVja3Mg
aW4gMjAxMCwgd2FzIHNpZ25lZCBNb25kYXkgZm9yIHRoZSByZXN0IG9mIHRoaXMgc2Vhc29uIGFu
ZCB3aXRoIGEgdGVhbSBvcHRpb24gZm9yIDIwMTctMTguPC9wPg0KPHA+DQoJR3JpZmZpbiBzYWlk
IHRoZSBDYXZzIHdlcmUgbG9va2luZyBtb3JlIHRvIHRoZSBmdXR1cmUgd2hlbiB0aGV5IHBpY2tl
ZCB1cCBTYW5kZXJzLCAyOCwgdG8gcmVwbGFjZSBBbmRyZXcgQm9ndXQsIHdobyBmcmFjdHVyZWQg
aGlzIGZpYnVsYSA1OCBzZWNvbmRzIGludG8gaGlzIENhdnMgZGVidXQgbGFzdCB3ZWVrLiBJbiBm
YWN0LCBCb2d1dCBhbmQgU2FuZGVycyBib3RoIGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBDYXZzLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnExhcnJ5IHdhcyBzb21lYm9keSB3ZSB3b3VsZCBoYXZlIGJyb3VnaHQgaW4gZXZlbiB3
aXRoIEFuZHJldyBiZWNhdXNlIGhl4oCZcyBzb21lYm9keSB3ZSBsb29rIGF0IGFzIG1vcmUgb2Yg
YSBsb25nLXRlcm0gcGxheSzigJ0gR3JpZmZpbiBzYWlkLiDigJxTbyBbQm9ndXTigJlzIGluanVy
eV0ganVzdCBjcmVhdGVkIHRoYXQgb3Bwb3J0dW5pdHksIEkgc3VwcG9zZSBpbiB0aGF0IHdheSBp
bnN0ZWFkIG9mIGRvaW5nIGl0IGluIGFkZGl0aW9uIHRvIEFuZHJldy4gQnV0IGl0IGFsbCBjYW1l
IHRvZ2V0aGVyIGZvciB1cyBwcmV0dHkgd2VsbC4gV2Ugd2VyZSBibGVzc2VkLCBmcmFua2x5LCB0
aGF0IHdlIGhhdmUgYSB2ZXRlcmFuIHRlYW0gYW5kIGxlYWRlcnNoaXAgaW4gdGhlIGxvY2tlciBy
b29tIHRoYXQgd2FzIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGFzIHdlbGwu4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJU2FuZGVycyB3YXMgYXQgdGhlIGFyZW5hIFR1ZXNkYXkgYW5kIHBsYXllZCBpbiB0
aGUgZmluYWwgbWludXRlcyBvZiB0aGUgQ2F2c+KAmSAxMjgtOTYgd2luIG92ZXIgdGhlIFBpc3Rv
bnMuIEhlIHdpbGwgYmUgdGhlcmUgYWdhaW4gVGh1cnNkYXksIGJ1dCBpc27igJl0IGxpa2VseSB0
byBwbGF5LCBHcmlmZmluIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2XigJlsbCBoYXZlIGhpbSBwbGF5
IHdpdGggdGhlbSBvbiBTYXR1cmRheSBhbmQgY29udGludWUgdG8gcHJhY3RpY2Ugd2l0aCB0aGVt
IHdoZW4gd2XigJlyZSBvbiB0aGUgV2VzdCBDb2FzdCzigJ0gR3JpZmZpbiBzYWlkLiDigJxUaGVu
IHdlIG1heSBoYXZlIGhpbSBwbGF5IGEgcm9hZCBnYW1lIHdpdGggdGhlbSBhcyB3ZWxsLiBBbmQg
YWZ0ZXIgdGhhdCB3ZeKAmWxsIHBsYXkgaXQgYnkgZWFyLiBIZeKAmXMgZ290IGFib3V0IDEwIGRh
eXMgcHJvYmFibHkgd2hlcmUgaGXigJlsbCBiZSBtb3N0bHkgRC1MZWFndWUsIEkgdGhpbmsu4oCd
PC9wPg0KPHA+DQoJU2FuZGVycyBzYWlkIGhlIHRob3VnaHQgdGhlIEQtTGVhZ3VlIHBsYW4gaXMg
4oCcYSBncmVhdCBpZGVhLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEZvciBtZSBub3QgcGxheWluZyBpbiB0
d28geWVhcnMsIEnigJltIGV4Y2l0ZWQgdG8gZ28gZG93biB0aGVyZSBhbmQgZ2V0IG15IGxlZ3Mg
YmFjayBhbmQgZ2V0IHNvbWUgZ29vZCBtaW51dGVzIGFuZCBnZXQgbXlzZWxmIGJhY2sgdG8gcHJp
bWUgc2hhcGUs4oCdIGhlIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJU2FuZGVycyBwbGF5ZWQgcmVjcmVhdGlv
biBsZWFndWUgZ2FtZXMgd2hpbGUgaGUgd2FzIG91dCBvZiB0aGUgTkJBLiBBc2tlZCBob3cgcnVz
dHkgaGUgd2lsbCBiZSwgaGUgc2FpZCwg4oCcV2XigJlsbCBzZWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJU2Fu
ZGVycyB3YXMgdHJlYXRlZCBmb3IgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54aWV0eSBhZnRlciBoaXMgcmVs
ZWFzZSBieSB0aGUgQnVja3Mgb24gRmViLiAyMSwgMjAxNS4gSGUgd2FzIGFsc28gc3VzcGVuZGVk
IHR3aWNlIGluIHRoZSAyMDEzLTE0IHNlYXNvbiBmb3IgbWFyaWp1YW5hIHVzZS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxIZeKAmXMgdmVyeSBjb2duaXphbnQgb2YgdGhlIG1pc3Rha2VzIGhlIG1hZGUsIGhl4oCZ
cyB2ZXJ5IGF3YXJlIG9mIHRoZSB0aGluZ3MgaGUgbGVhcm5lZCBhYm91dCBoaW1zZWxmIHRoYXQg
aGUgZGlkbuKAmXQga25vdyBhbmQgaGUgc3RhcnRlZCBhY3Rpbmcgb24gdGhvc2UgdGhpbmdzLOKA
nSBHcmlmZmluIHNhaWQuIOKAnEhlIGtuZXcgZXhhY3RseSB3aGF0IGhlIG5lZWRlZCB0byBkbyBi
ZWNhdXNlIGhlIHNvdWdodCBoZWxwLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdl4oCZcmUgbm90IGluIGEgc2l0
dWF0aW9uIHdoZXJlIHdlIG5lZWQgaGltIHRvIHNhdmUgdXMuIFRoaXMgaXMgYWJvdXQgaGF2aW5n
IHNvbWVib2R5IHRoYXQgcG90ZW50aWFsbHkgaGFzIGdyZWF0IHVwc2lkZSBhbmQgc29tZWJvZHkg
d2XigJlyZSBleGNpdGVkIGFib3V0LiBOb3Qgc29tZWJvZHkgdGhhdCB3ZSBuZWVkIHRvIGNvdW50
IG9uIHRvZGF5LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVNhbmRlcnMgc2FpZCBoZSBhcHByZWNpYXRlZCBMZUJy
b24gSmFtZXPigJkgY29tbWVudHMgc2F5aW5nIGhlIGRlc2VydmVkIGEgc2Vjb25kIGNoYW5jZS4g
U2FuZGVycyBzYWlkIHNlZWtpbmcgaGVscCBmb3IgaGlzIHBlcnNvbmFsIHByb2JsZW1zIHdhcyDi
gJxhIGhhcmQgZGVjaXNpb24gdG8gbWFrZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGZlZWwgbGlrZSBJ
IGNvbWUgYmFjayBhIGxpdHRsZSBtb3JlIG1hdHVyZSwgYSBsaXR0bGUgbW9yZSBzdGFibGUgYW5k
IHJlYWR5IHRvIHBlcmZvcm0s4oCdIFNhbmRlcnMgc2FpZC4g4oCcSSBrbmV3IEkgaGFkIHRvIGRv
IG15IHdvcmsuIEkgaGFkIHRvIGdldCBteSBib2R5IGluIHNoYXBlLCBoYWQgdG8gZ2V0IG15IG1p
bmQgaW4gc2hhcGUuIEkga25vdyBpZiBJIGdvdCB0byB0aGF0IGxldmVsIGFuZCBmZWx0IGNvbmZp
ZGVudCwgbWF5YmUgYSB0ZWFtIHdvdWxkIGZlZWwgdGhlIHNhbWUgd2F5IGFib3V0IG1lLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnEkga25ldyBJIG5lZWRlZCBzcGFjZS4gSSBrbmV3IEkgbmVlZGVkIHRpbWUgYXdh
eSB0byBmb2N1cyBvbiBteXNlbGYuIEl0IHdhcyBhbGwgYSBwcm9jZXNzLiBJIGtuZXcgSSB3YXMg
ZmVlbGluZyBiZXR0ZXIsIEkgd2FzIGdldHRpbmcgYmV0dGVyIGRheSBieSBkYXkuIEkga25ldyB3
aGVuIEkgZmVsdCB0aGF0IEnigJlkIGJ1aWx0IHVwIGVub3VnaCB3aXRoaW4gbXlzZWxmIHRoYXQg
SeKAmWQgdGFrZSB0aGF0IHJpc2sgYWdhaW4gYW5kIHB1dCBteXNlbGYgb3V0IHRoZXJlLuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+S29ydmVyIHVwZGF0ZTwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCUt5bGUg
S29ydmVyIG1pc3NlZCBoaXMgZm91cnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIGdhbWUgd2l0aCBsZWZ0IGZvb3Qg
c29yZW5lc3MsIGJ1dCBtaWdodCBub3QgYmUgc2lkZWxpbmVkIG11Y2ggbG9uZ2VyLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnFdl4oCZbGwga25vdyBtb3JlIGFmdGVyIGhlIGRvZXMgYSBjb3VydCB3b3Jrb3V0IHRv
ZGF5IFtUdWVzZGF5XSBvbiB0aGUgZmxvb3IgYW5kIHNlZSBob3cgaGUgZmVlbHMgYWZ0ZXIgdGhh
dCzigJ0gTHVlIHNhaWQuIOKAnEd1eXMgYXJlIHN0YXJ0aW5nIHRvIGNvbWUgYXJvdW5kLCBnZXQg
Y2xvc2VyLCBLZXZpbiBhbmQgS3lsZSwgd2UgY2FuIHN0YXJ0IHB1dHRpbmcgdGhpbmdzIHRvZ2V0
aGVyLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4u
IEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJB
Qko8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.