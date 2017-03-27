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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Kyle Korver shut down for three games; Iman Shumpert misses second in a row

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 27, 2017 - 08:04 PM

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