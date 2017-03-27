Cavaliers notebook: Kyle Korver shut down for three games; Iman Shumpert misses second in a row

PHA+U0FOIEFOVE9OSU86IEEgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBzZWFzb24gZGlzam9pbnRlZCBieSBp
bmp1cmllcyBoYXMgaGl0IGFub3RoZXIgc25hZy48L3A+PHA+Q29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBhbmQg
dGhlIHRyYWluaW5nIHN0YWZmIGRlY2lkZWQgTW9uZGF5IHRvIHNodXQgZG93biBzaG9vdGluZyBn
dWFyZCBLeWxlIEtvcnZlciBmb3IgdGhyZWUgZ2FtZXMgc28gaGUgY2FuIHJlc3QgYW5kIHVuZGVy
Z28gdHJlYXRtZW50IG9uIGhpcyBzb3JlIGxlZnQgZm9vdC48L3A+PHA+S29ydmVyIHNhdCBvdXQg
TW9uZGF5IG5pZ2h0IGFnYWluc3QgdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzIGF0IEFUJmFtcDtUIENl
bnRlciBhbmQgd2lsbCBhbHNvIGJlIHNpZGVsaW5lZCBUaHVyc2RheSBhdCBDaGljYWdvIGFnYWlu
c3QgdGhlIEJ1bGxzIGFuZCBmb3IgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgaG9tZSBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhl
IFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVycy4gQWZ0ZXIgdGhhdCwgdGhlIENhdnMgc2FpZCBLb3J2ZXImIzgy
MTc7cyBzaXR1YXRpb24gd2lsbCBiZSByZS1hc3Nlc3NlZC48L3A+PHA+SW1hbiBTaHVtcGVydCBz
YXQgb3V0IGhpcyBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBTcHVycyB3aXRo
IHJpZ2h0IGtuZWUgc29yZW5lc3MuIFNodW1wZXJ0IHdhcyBhIHByZS1nYW1lIHNjcmF0Y2ggU2F0
dXJkYXkgYXQgaG9tZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdpemFyZHMuPC9wPjxwPktvcnZl
ciBzYWlkIGJlZm9yZSBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBzaG9vdC1hcm91bmQgYXQgQVQmYW1wO1QgQ2Vu
dGVyIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBob3BlZnVsIHRoZSBwcm9ibGVtIHdvbiYjODIxNzt0IGtlZXAg
aGltIG91dCBmb3IgdGhlIHJlbWFpbmluZyAxMCBnYW1lcyBvZiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtObywgbm8sIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBkbyB0aGF0IGF0IGFs
bCwmIzgyMjE7IEtvcnZlciBzYWlkIGJlZm9yZSBzaG9vdGFyb3VuZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7
bSBob3BlZnVsIGp1c3QgYSBmZXcgZGF5cyBoZXJlIHRvIGNvbXBsZXRlbHkgc2h1dCBkb3duIGFu
ZCBub3QgdHJ5aW5nIHRvIHRlc3QgaXQgb3V0IGFuZCBzZWUgaG93IGl0IGZlZWxzIHRvZGF5LiBU
YWtlIGEgZmV3IGRheXMgYW5kIGxldCBpdCB0b3RhbGx5IGNhbG0gZG93biBhbmQgc2VlIHdoZXJl
IHdlJiM4MjE3O3JlIGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+S29ydmVyIGhhcyBhbHJlYWR5IG1pc3NlZCBz
ZXZlbiBnYW1lcyB0aGlzIG1vbnRoIGRlYWxpbmcgd2l0aCBhIHNvcmUgdGVuZG9uIG9uIHRoZSBv
dXRzaWRlIG9mIHRoZSBmb290IHRoYXQgYWxzbyBjYXVzZWQgc3dlbGxpbmcuIEhlIHJldHVybmVk
IGFnYWluc3QgdGhlIERlbnZlciBOdWdnZXRzIG9uIE1hcmNoIDE5IGFuZCBwbGF5ZWQgdGhlIGxh
c3QgdGhyZWUgZ2FtZXMsIGJ1dCBzYWlkIGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIDEwMCBwZXJjZW50
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgbmV2ZXIgcmVhbGx5IGZlbHQgYWxsIHRoZSB3YXkgcmlnaHQsJiM4
MjIxOyBLb3J2ZXIgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGFkIHNvcmVuZXNzIGVhcmxpZXIsIGl0
JiM4MjE3O3MganVzdCBub3QgcXVpdGUgd2hlcmUgaXQgbmVlZHMgdG8gYmUgZm9yIG1lIHRvIHBs
YXkgbGlrZSBJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGJlaW5nIG1lLiBFdmVyeW9uZSBrZWVwcyBzYXlpbmcg
d2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gcGxheSBiYXNrZXRiYWxsIGZvciBhIGxvbmcgdGltZS4gR2V0
IGl0IHJpZ2h0IGZvciB0aGUgcGxheW9mZnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Lb3J2ZXIgc2FpZCBoZSBo
YXMgYWxyZWFkeSBoYWQgdHdvIE1SSXMgYW5kICYjODIyMDtpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIGluIHRo
ZSByaWdodCBkaXJlY3Rpb24uJiM4MjIxOyBIZSBzYWlkIHRoZSB0cmFpbmluZyBzdGFmZiBpcyB0
cnlpbmcgb3V0IG5ldyB0aGluZ3Mgd2l0aCBzaG9lcyBhbmQgcGFkcyB0byBhbGxldmlhdGUgdGhl
IHNvcmVuZXNzLjwvcD48cD5Lb3J2ZXIgaGFzIHBsYXllZCBpbiAyOSBnYW1lcyBmb3IgdGhlIENh
dnMgdGhpcyBzZWFzb24gYWZ0ZXIgYmVpbmcgdHJhZGVkIGZyb20gdGhlIEF0bGFudGEgSGF3a3Mg
YW5kIGlzIGF2ZXJhZ2luZyAxMC45IHBvaW50cywgc2hvb3RpbmcgNDggcGVyY2VudCBmcm9tIDMt
cG9pbnQgcmFuZ2UuPC9wPjxwPlBvcCBvbiBSSjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyYjODIxNzsgUmljaGFy
ZCBKZWZmZXJzb24gc3BlbnQgbmVhcmx5IHRocmVlIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgU3B1cnMsIHRy
YWRlZCB0byBTYW4gQW50b25pbyBpbiBKdW5lIDIwMDkgYW5kIHN0YXlpbmcgdW50aWwgaGUgd2Fz
IHNoaXBwZWQgdG8gdGhlIFdhcnJpb3JzIGluIE1hcmNoIDIwMTIuIEF0IHRoYXQgdGltZSwgU3B1
cnMgY29hY2ggR3JlZ2cgUG9wb3ZpY2ggdHJpZWQgdG8gdHVybiBKZWZmZXJzb24gaW50byBhIDMt
cG9pbnQgc2hvb3Rlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3Qgc3VyZSB3ZSBkaWQgdGhh
dC4gV2Ugd2FudGVkIHRvIGRvIHRoYXQ7IHRoYXQgd2FzIGhpcyByb2xlLCYjODIyMTsgUG9wb3Zp
Y2ggc2FpZCBiZWZvcmUgTW9uZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZS4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZG9p
bmcgaXQgbm93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG9wb3ZpY2ggc2FpZCBoZSBpcyAmIzgyMjA7bXlzdGlm
aWVkIGFuZCBoYXBweSBhcyBoZWxsJiM4MjIxOyB3aXRoIHRoZSB3YXkgSmVmZmVyc29uIGlzIHBs
YXlpbmcgYXQgYWdlIDM2LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgcmVzdXJyZWN0ZWQgaGlzIGNhcmVlci4g
VGhyZWUsIGZvdXIgeWVhcnMgYmFjayBpdCBsb29rZWQgbGlrZSBoZSB3YXMgcHJvYmFibHkgZ2V0
dGluZyBhIGxpdHRsZSB0aXJlZCBvZiB0aGUgd2hvbGUgdGhpbmcsJiM4MjIxOyBQb3BvdmljaCBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SGUgaGFkIGFuIGV4dHJhIHBvdW5kIGFuZCBhIGhhbGYgb24gaGltIGFuZCB0
aGF0IHNvcnQgb2YgdGhpbmcuIFdlJiM4MjE3O2QgYWx3YXlzIGpva2U7IGhlJiM4MjE3O3MgYSBn
cmVhdCBraWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbiBDbGV2ZWxhbmQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBkb25lIGEg
Z3JlYXQgam9iIHdpdGggaGltLiBIZSYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCB0byB0aGF0IHRlYW0uIEhl
IGhlbHBlZCB0aGVtIHdpbiBhIGNoYW1waW9uc2hpcCBhbmQgaGUgcmVtYWlucyB0aGF0IHdheS4g
SSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBtb3JlIHRocmlsbGVkIGZvciBoaW0gYmVjYXVzZSB3ZSByZWFs
bHkgZW5qb3llZCBoaW0uIFdoYXRldmVyIGFueWJvZHkgYXNrcyBvZiBoaW0gaGUmIzgyMTc7cyBn
b2luZyB0byB0cnkgdG8gZG8gdG8gdGhlIGJlc3Qgb2YgaGlzIGFiaWxpdHkuIFRoYXQmIzgyMTc7
cyBqdXN0IGhvdyBoZSYjODIxNztzIGJ1aWx0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmVmZmVyc29uIGlzIGF2
ZXJhZ2luZyA1LjkgcG9pbnRzLCAyLjYgcmVib3VuZHMgYW5kIG9uZSBhc3Npc3Qgd2hpbGUgcGxh
eWluZyAyMC44IG1pbnV0ZXMgcGVyIGdhbWUuPC9wPjxwPk5vdGVzPC9wPjxwPkx1ZSBzYWlkIGhl
IGlzIGRvaW5nIGFsbCBoZSBjYW4gZG93biB0aGUgc3RyZXRjaCB0byBnZXQgcmVzdCBmb3IgVHJp
c3RhbiBUaG9tcHNvbi4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBzY2FsaW5nIGhpbSBiYWNrIGV2
ZXJ5IGNoYW5jZSBJIGdldCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkIGF0IHNob290YXJvdW5kLiAmIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7cyB0aGUgb25seSBjZW50ZXIgd2UgaGF2ZS4gTGFzdCB5ZWFyIHdlIGhhZCB0aGUg
bHV4dXJ5IG9mIGhhdmluZyBbVGltb2ZleSBNb3pnb3ZdIGFuZCBzdGFydGluZyBoaW0gdGhvc2Ug
bGFzdCAyNSBnYW1lcyB0byBnaXZlIFQgVG9wIGEgcmVzdCBmaWdodGluZyB0aG9zZSBiaWcgZ3V5
cyBldmVyeSBzaW5nbGUgbmlnaHQuIFdlIGdvdCB3aGF0IHdlIGdvdCByaWdodCBub3csIHNvLCB3
ZSYjODIxNztsbCBzZWUuJiM4MjIxOyAmIzgyMzA7IEx1ZSB3YXMgbm9uLWNvbW1pdHRhbCBob3cg
bXVjaCBEZXJyaWNrIFdpbGxpYW1zIHdvdWxkIHBsYXkgYWdhaW5zdCB0aGUgU3B1cnMsIGV2ZW4g
d2l0aG91dCBLb3J2ZXIgYW5kIFNodW1wZXJ0LjwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhlciBibG9nIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFybGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hp
by5jb20vbWFybGE8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.