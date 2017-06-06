Cavaliers notebook: Kyrie Irving knows he has to find a way around the defense of Klay Thompson, Warriors

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMgZ3VhcmQgS2xheSBUaG9tcHNvbiBp
cyBsb29raW5nIHRvIHRoZSBwYXN0IHRvIGhlbHAgYWdhaW5zdCBDYXZhbGllcnMgZ3VhcmQgS3ly
aWUgSXJ2aW5nIGFuZCBpdCBzaG93ZWQgaW4gR2FtZSAyIG9mIHRoZSBOQkEgRmluYWxzLjwvcD48
cD5JbiB0aGF0IGdhbWUsIHRoZSBXYXJyaW9ycywgYW5kIFRob21wc29uIGluIHBhcnRpY3VsYXIs
IGhlbGQgSXJ2aW5nIHRvIDE5IHBvaW50cyBvbiA4LW9mLTIzIHNob290aW5nICgzNSBwZXJjZW50
KSwgaW5jbHVkaW5nIDItb2YtNiBvbiAzLXBvaW50ZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7
cyBub3QganVzdCBtZSwgd2UmIzgyMTc7cmUgZG9pbmcgaXQgY29sbGVjdGl2ZWx5LCYjODIyMTsg
VGhvbXBzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCBoZSYjODIxNztzIG1pc3NlZCBzb21lIHNob3RzIGhl
IHVzdWFsbHkgbWFrZXMuIEJ1dCBqdXN0IGJlY2F1c2UgcGVvcGxlIHRoaW5rIHlvdSYjODIxNzty
ZSBwbGF5aW5nIGdyZWF0IGRlZmVuc2UsIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIGluIHRoZSBo
eXBlOyBpdCYjODIxNztzIG9ubHkgdHdvIGdhbWVzLiBTbyBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgY2F0Y2gg
ZmlyZSB1bnRpbCBsaWtlIEdhbWUgMyBsYXN0IHllYXIgaW4gdGhlIEZpbmFscywgc28gd2UmIzgy
MTc7cmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGdldCB0b28gZXhjaXRlZCBqdXN0IHlldC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PklydmluZyBzYWlkIGhlIHVuZGVyc3RhbmRzIHdoYXQgdGhlIFdhcnJpb3JzIGFyZSBkb2luZyB0
byBoaW0gZGVmZW5zaXZlbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZWxsLCBkZWZpbml0ZWx5IHRocm93aW5n
IGEgbG90IG9mIGJvZGllcyBhdCBtZSwmIzgyMjE7IElydmluZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7RGVmaW5p
dGVseSBub3QgYWxsb3dpbmcgbWUgdG8gcGxheSBpbiBzb21lIGNvbWZvcnRhYmxlIHBvc2l0aW9u
cyB0aGF0IEkmIzgyMTc7bSB1c2VkIHRvLiBUaGV5IGhhdmUgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gZGVmaW5p
dGVseSB0YWtlIGF3YXkgc29tZSBhbmdsZXMgdGhhdCBhcmUgdGhlcmUgZm9yIGEgc3BsaXQgc2Vj
b25kLCBidXQgaWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IHRha2UgaXQgYXQgdGhhdCBzcGxpdCBtb21lbnQs
IHRoZW4gaXQgY2FuIHZlcnkgd2VsbCBjbG9zZSB1cCBhbmQgeW91JiM4MjE3O3JlIHBsYXlpbmcg
YWdhaW5zdCBvbmUgb3IgdHdvIGRlZmVuZGVycywgYW5kIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgdGhyb3dpbmcg
YSBmZXcgYm9kaWVzIGF0IHlvdSwgc28gbm93IHlvdSBqdXN0IG1ha2UgYWRqdXN0bWVudHMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaG9zZSBhZGp1c3RtZW50cyB3aWxsIGhhdmUgdG8gY29tZSBxdWlja2x5IGZv
ciBJcnZpbmcuIFRob21wc29uIHdhcyBoZXNpdGFudCB0byBzYXkgc3BlY2lmaWNhbGx5IHRoYXQg
SXJ2aW5nIHdpbGwgc2VlIGEgbG90IG9mIGhpbSwgYnV0IHdpdGggdGhlIHdheSB0aGUgV2Fycmlv
cnMgc3dpdGNoIG9uIGRlZmVuc2UsIGl0IHNlZW1zIHVuYXZvaWRhYmxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBrbm93IHRoYXQgSSBsb3ZlIGd1YXJkaW5nIHRoZSBiZXN0IHBlcmltZXRlciBwbGF5ZXIgb24g
dGhlIG90aGVyIHRlYW0sJiM4MjIxOyBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBh
IGdyZWF0IGNoYWxsZW5nZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFzIGZvciBJcnZpbmcsIGhlIGtub3dzIHRo
YXQgdGhlIG5leHQgbW92ZSBpcyBoaXMgaW4gdGhpcyBwYXJ0aWN1bGFyIGdhbWUgb2YgY2hlc3Mu
IDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBoYXZlIHRocm93biB0aGVpciBnYW1lIHBsYW4gb3V0IHRoZXJl
LCB3aGF0IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGFsbG93IG1lIHRvIGRvLCBhbmQgbm93
IEkmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hhdCBJIHdhbnQgdG8gZG8sJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBuZWNlc3NhcmlseSB3YWl0IG9uIHdoYXRl
dmVyIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGxpbWl0IG1lIHRvIGRvLiBBbmQgSSBrbm93IGhv
dyBpbXBvcnRhbnQgSSBoYXZlIHRvIGJlIGluIG9yZGVyIHRvIGdvIGZvcndhcmQgZm9yIHVzIHRv
IGhhdmUgYW55IGNoYW5jZSBhdCB0aGlzIHNlcmllcy4gU28gSSByZWxpc2ggdGhhdCBjaGFsbGVu
Z2UsIGFuZCBJIGNhbiYjODIxNzt0IHdhaXQgZm9yIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmlnIGRlYmF0
ZTwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBGaW5hbHMgY29tZXMgYW55IG51bWJlciBvZiBoeXBvJiMxNzM7dGhl
dGljYWwgcXVlc3Rpb25zLiBSZXBvcnRlcnMgdGhyZXcgYSBjb3VwbGUgaW4gdGhlIGRpcmVjdGlv
biBvZiB0aGUgV2FycmlvcnMmIzgyMTc7IERyYXltb25kIEdyZWVuLjwvcD48cD5UaGUgb25lIG9m
IG1vc3QgaW50ZXJlc3QgdG8gQ2F2cyBmYW5zIHdhcyAmIzgyMjA7d2hvJiM4MjE3O3MgdGhlIGJl
c3QgcGxheWVyIG9uIHRoZSBwbGFuZXQgcmlnaHQgbm93LCBMZUJyb24gSmFtZXMgb3IgS2V2aW4g
RHVyYW50PyYjODIyMTs8L3A+PHA+WWVzLCBvZiBjb3Vyc2UsIGhlIGV2ZW50dWFsbHkgZ2F2ZSB0
aGUgbm9kIHRvIGhpcyBndXksIER1cmFudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO051bWJlciBvbmUsIEkgdGhp
bmsgaXQmIzgyMTc7cyBhbGwgc29tZW9uZSYjODIxNztzIG9waW5pb24gb2Ygd2hvIHRoZXkgdGhp
bmsgaXMgdGhlIGJlc3QgcGxheWVyIG9uIHRoZSBwbGFuZXQuIExlQnJvbiBpcyBhIGdyZWF0IHBs
YXllci4gQnV0IEsgaXMgZ3JlYXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgSSwgSSB0aGlu
ayBLRCBpcyBsaWtlIGEgJiM4MjE2O2NyZWF0ZSBhIHBsYXllciwmIzgyMTc7IGlmIHlvdSBnbyBh
bmQgY3JlYXRlIHRoaXMgcGxheWVyLCBhbmQgeW91IGNhbiBkbyBldmVyeXRoaW5nIHlvdSB3YW50
IHRvIGRvLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gcHJvYmFibHkgY3JlYXRlIEtldmluIER1cmFu
dC4gQW5kIHNvIGhlJiM4MjE3O3Mgc3BlY2lhbC4gQnV0IGJvdGggb2YgdGhvc2UgZ3V5cyBhcmUg
c3BlY2lhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkV2ZW50dWFsbHkgR3JlZW4gZ290IHRvIHRoZSBoZWFydCBv
ZiB0aGUgbWF0dGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgSSBoYWQgdG8gbG9vayBhdCBpdCBmcm9tIHRo
ZSBvdXRzaWRlIGxvb2tpbmcgaW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3b3VsZCBiZSB3
aWxsaW5nIHRvIGJldCB0aGF0IGJvdGggb2YgdGhlbSB3b3VsZCByYXRoZXIgaGF2ZSBhIHRpdGxl
IHRoYW4gdGhhdCB0aXRsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoYWtpbmcgaXQgb2ZmPC9wPjxwPkNhdnMg
Y2VudGVyIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gc2FpZCB0aGF0IGhpcyBsYWNrIG9mIHByb2R1Y3Rpb24g
b24gdGhlIG9mZmVuc2l2ZSBnbGFzcyBoYXMgYmVlbiBhIHNvdXJjZSBvZiBmcnVzdHJhdGlvbiB0
aHVzIGZhci48L3A+PHA+VGhlIFdhcnJpb3JzIGhhdmUgZG9uZSBhIG5pY2Ugam9iIG9mIGluaGli
aXRpbmcgaGltLCBsaW1pdGluZyBoaW0gdG8gZml2ZSBvZmZlbnNpdmUgcmVib3VuZHMgaW4gdGhl
IGZpcnN0IHR3byBnYW1lcyBvZiB0aGUgTkJBIEZpbmFscy4gRm9yIFRob21wc29uLCB0aGF0JiM4
MjE3O3MgYSBkZWNlbnQgaGFsZi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBuZXcgZ2FtZSwg
eW91IGNhbiYjODIxNzt0IHN0cmVzcyBvbiB0aGUgbGFzdCB0d28gZ2FtZXMsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SSBjYW4mIzgyMTc7dCB0aGluayBhYm91dCBpdCwganVzdCBnb3QgdG8gZ28g
b3V0IHRoZXJlIGFuZCBiZSBncmVlZHkgYW5kIGp1c3Qgc2VlIGJhbGwsIGdldCBiYWxsIG1lbnRh
bGl0eSBhbmQgZ2V0IGJhY2sgdG8gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhdnMgY29hY2ggVHkgTHVl
IHVuZGVyc3RhbmRzIHdoYXQgdGhlIFdhcnJpb3JzIGFyZSBkb2luZyBhbmQgdGhlIGZhY3QgdGhh
dCBUaG9tcHNvbiBoYXMgbG9zdCBtaW51dGVzIG9uIHRoZSBmbG9vciBiZWNhdXNlIHRoZSBDYXZz
IGhhdmUgYmVlbiBwbGF5aW5nIGZyb20gYmVoaW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBu
b3QgYW55dGhpbmcgVHJpc3RhbiBpc24mIzgyMTc7dCBkb2luZywgSSBqdXN0IHRoaW5rIHRoYXQg
YWdhaW5zdCB0aGlzIHRlYW0geW91IGhhdmUgdG8gc2NvcmUgdGhlIGJhc2tldGJhbGwsJiM4MjIx
OyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgZG9pbmcgYSBnb29kIGpvYiBvZiBoZWxw
aW5nIG9mZiBvZiBoaW0gYW5kIHJvYW1pbmcgYW5kIGdldHRpbmcgYmFjaywgYnV0IFRyaXN0YW4g
aGFzbiYjODIxNzt0IHBsYXllZCBiYWQsIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCBoZSBoYXNuJiM4MjE3O3Qg
Z290IGEgbG90IG9mIG1pbnV0ZXMuIEFuZCBJIHRoaW5rIHRvIGJlYXQgdGhpcyB0ZWFtLCB5b3Ug
aGF2ZSB0byBzY29yZSB0aGUgYmFza2V0YmFsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21wc29uIHNhaWQg
aGUmIzgyMTc7cyByZW1haW5pbmcgb3B0aW1pc3RpYy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBtaWdodCBo
YXZlIGEgY291cGxlIG9mIGJhZCBnYW1lcyBidXQgdGhlbiB5b3UgYm91bmNlIGJhY2sgd2l0aCBh
IGJpZyBnYW1lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvLCBJIGNhbiYjODIxNzt0IHdhaXQg
Zm9yIFtXZWRuZXNkYXldLjwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Nh
dnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20v
R2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.