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Cavaliers notebook: Kyrie Irving knows he has to find a way around the defense of Klay Thompson, Warriors

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: June 6, 2017 - 07:43 PM | Updated: June 7, 2017 - 09:17 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (right) shoots past Golden State Warriors forward Kevin Durant (35) and guard Klay Thompson during the second half of Game 2 of the NBA Finals Sunday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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