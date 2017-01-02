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Cavaliers notebook: Kyrie Irving misses second consecutive game with ‘tightness’ in hamstring

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 2, 2017 - 08:24 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, left, passes against the New Orleans Pelicans in the second half of an NBA basketball game, Monday, Jan. 2, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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