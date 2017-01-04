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Cavaliers notebook: Kyrie Irving misses third consecutive game with injured hamstring

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 4, 2017 - 09:30 PM
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