All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Cavaliers notebook: Kyrie Irving’s ‘Uncle Drew’ character to star in movie

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 11, 2017 - 11:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 2013 file photo, celebrate the release of the newest chapter in Pepsi MAX and Kyrie Irving's popular "Uncle Drew" series, NBA fans attending the Cleveland Cavaliers' opener against the Brooklyn Nets got into the Uncle Drew spirit while rooting for Cleveland Cavaliers Point Guard Kyrie Irving to get buckets! (PRNewsFoto/PepsiCo)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe12cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Indians 2017 spring training preview: What to look for as baseball returns

Cody Allen stood at his locker, well after the Indians’ crushing Game 7 loss in the World Series, as equipment was being packed up and the last few players shuffled out of the clubhouse to go home.

cavs12_01
Cavaliers 125, Nuggets 109: LeBron James gets little rest as Cavs struggle to put away pesky Nuggets
zwomen12_05
Women’s college basketball/Kent State 72, Akron 58: Golden Flashes end five-year drought against Zips
cnotes12
Cavaliers notebook: Kyrie Irving’s ‘Uncle Drew’ character to star in movie
gswim12_02
Division I girls sectional swimming: Walsh’s Hanna Gresser and Carly Hart win multiple events; Hudson captures 10th team title in a row
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next