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Cavaliers notebook: Kyrie Irving’s ‘Uncle Drew’ character to star in movie

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 11, 2017 - 11:13 PM
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In this Oct. 2013 file photo, celebrate the release of the newest chapter in Pepsi MAX and Kyrie Irving's popular "Uncle Drew" series, NBA fans attending the Cleveland Cavaliers' opener against the Brooklyn Nets got into the Uncle Drew spirit while rooting for Cleveland Cavaliers Point Guard Kyrie Irving to get buckets! (PRNewsFoto/PepsiCo)

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