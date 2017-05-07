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Cavaliers notebook: Kyrie Irving turns it on at ‘winning time,’ sparks Cavs in fourth quarter

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 7, 2017 - 10:09 PM | Updated: May 8, 2017 - 11:23 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) drives to the net against Toronto Raptors centre Jonas Valanciunas (17) during first half eastern conference semi-final NBA basketball action in Toronto on Sunday, May 7, 2017. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

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