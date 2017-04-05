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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Larry Sanders ready for action as sprained thumb ends Tristan Thompson’s iron man streak

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 5, 2017 - 08:47 PM | Updated: April 6, 2017 - 08:31 AM
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Cleveland Cavaliers' Larry Sanders talks with the media before a game between the Detroit Pistons and the Cleveland Cavaliers, March 14 in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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