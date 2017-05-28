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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James appreciates coach Tyronn Lue’s calm demeanor

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 28, 2017 - 08:48 PM

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