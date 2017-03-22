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Cavaliers notebook: LeBron James’ assists stand out in star’s performance this season, Nuggets coach Michael Malone says

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 22, 2017 - 09:03 PM | Updated: March 23, 2017 - 09:58 AM
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Denver Nuggets coach Michael Malone (left) gestures as referee Mark Lindsay (29) listens during the second half of a game against the Houston Rockets Monday in Houston. The Rockets won 125-124. (AP Photo/David J. Phillip)

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