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Cavaliers notebook: LeBron James, coach Tyronn Lue express admiration for Celtics guard Isaiah Thomas

By Marla Ridenour and George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 3, 2017 - 08:13 PM
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Boston Celtics guard Isaiah Thomas (4) drives to the basket against Washington Wizards center Marcin Gortat, left, during the first quarter of a second-round NBA playoff game Tuesday in Boston. Thomas scored 53 as the Celtics defeated the Wizards 129-119 in overtime, taking a 2-0 lead in the series. (AP Photo/Charles Krupa)

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