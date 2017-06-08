Cavaliers notebook: LeBron James defends decision to pass the ball near the end of Game 3’s loss to Warriors

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBGaWd1cmF0aXZlbHkgc3BlYWtpbmcsIHRoZSBoaXRzIGtlZXAgY29t
aW5nIGZvciBMZUJyb24gSmFtZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJTm90IG9ubHkgYXJlIHRoZSBDYXZhbGll
cnMgZG93biAwLTMgdG8gdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycyBpbiB0aGUgTkJBIEZpbmFs
cyBhZnRlciBhIGd1dC1wdW5jaCBvZiBhIGxvc3MgV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0IGF0IFF1aWNrZW4g
TG9hbnMgQXJlbmEsIGJ1dCBoZeKAmXMgYWxzbyBiZWluZyBjYWxsZWQgb3V0IGZvciB3aGF0IG1v
c3QgZXhwZXJ0cyBpbiB0aGUgZ2FtZSB3b3VsZCBjYWxsIHRoZSBjb3JyZWN0IGJhc2tldGJhbGwg
cGxheS48L3A+DQo8cD4NCglXaXRoIHRoZSBDYXZzIGxlYWRpbmcgMTEzLTExMSB3aXRoIDE6MTUg
bGVmdCBhbmQgdGhlIENhdnMgd2l0aCB0aGUgYmFsbCwgSmFtZXMgZm91bmQgYSB3aWRlLW9wZW4g
S3lsZSBLb3J2ZXIgZm9yIGEgY29ybmVyIDMuIFRoZSBzaG90IGRpZG7igJl0IGZhbGwgYW5kIHRo
ZSBXYXJyaW9ycyB0b29rIHRoZSBsZWFkIG9uIHRoZSBuZXh0IHBvc3Nlc3Npb24gb24gYSAzLXBv
aW50ZXIgYnkgS2V2aW4gRHVyYW50LiBUaGF0IHRvb2sgYXdheSBhbnkgd2luZCB0aGUgQ2F2cyBo
YWQgaW4gdGhlaXIgc2FpbHMuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFtZXPigJkgYWxsZWdlZCBlaWRldGljIG1l
bW9yeSB3ZW50IHRvIHdvcmsgd2hlbiBhIHJlcG9ydGVyIGFza2VkIGlmIGhl4oCZZCBkbyBpdCBv
dmVyIGFnYWluLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnElmIEkgY291bGQgaGF2ZSB0aGUgcGxheSBvdmVyIGFn
YWluLCBJIHdvdWxkIGNvbWUgb2ZmIGEgdGhyZWUtc2NyZWVuIHNpdHVhdGlvbi4gRHJheW1vbmQg
d291bGQgc3dpdGNoIG9uIG1lIHdpdGggZml2ZSBmb3Vscy4gSSB3b3VsZCBnZXQgaGltIGxlYW5p
bmcuIEkgd291bGQgZHJpdmUgbGVmdC4gSSB3b3VsZCBzZWUgSy5ELiBbRHVyYW50XXN0ZXAgdXAu
IEkgd291bGQgc2VlIFN0ZXBoZW4gQ3VycnkgZHJvcCBvbiBLZXZpbiBbTG92ZV0s4oCdIGhlIHNh
aWQsIGxheWluZyB0aGUgc2NlbmFyaW8gb3V0LiDigJxBbmQgSSB3b3VsZCBzZWUgS3lsZSBLb3J2
ZXIgaW4gdGhlIGNvcm5lciwgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCAzLXBvaW50IHNob290ZXJzIGlu
IHRoaXMgbGVhZ3Vl4oCZcyBoaXN0b3J5LCBhbmQgZ2l2ZSBoaW0gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgaW4g
dGhlIHNob3J0IGNvcm5lci4gSSB3b3VsZCBkbyB0aGUgc2FtZSBleGFjdCB0aGluZy7igJ08L3A+
DQo8cD4NCglLb3J2ZXIgc2FpZCB0aGUgY3JpdGljaXNtIG9mIEphbWVzIGhhc27igJl0IHN1cnBy
aXNlZCBoaW0uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBtZWFuLCBoZeKAmXMgdGhlIGJlc3QgcGxheWVyIGlu
IHRoZSB3b3JsZCwgaGUgaGFzIGJlZW4gZm9yIGEgYnVuY2ggb2YgeWVhcnMsIEkgdGhpbmssIGFu
ZCBJIHRoaW5rIGhlIGtub3dzIHRoYXQgYWJvdXQgaGltc2VsZiBhbmQgaGXigJlzIGFibGUgdG8g
aGFuZGxlIHRob3NlIHRoaW5ncyBhbmQgbGV0IHRoZW0gc2xpZGUgb2ZmIGhpcyBiYWNrIGEgbGl0
dGxlIGVhc2llcizigJ0gS29ydmVyIHNhaWQuIOKAnEl04oCZcyBwYXJ0IG9mIGhpcyBqb2IsIGl0
4oCZcyBwYXJ0IG9mIGhpbSBiZWluZyB3aG8gaGUgaXMuIEhlIGhhcyB0byBiZSBhYmxlIHRvIGRl
YWwgd2l0aCBpdC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBbmQgSmFtZXMsIGFmdGVyIDE0IHllYXJzIGluIHRo
ZSBOQkEsIGhhcyBjb21lIHRvIGEgd2F5IG9mIHRoaW5raW5nIGFib3V0IGl0LCByZWZlcmVuY2lu
ZyBvbmUgb2YgUHJlc2lkZW50IFRoZW9kb3JlIFJvb3NldmVsdOKAmXMgYmVzdC1rbm93biBzcGVl
Y2hlcywg4oCcVGhlIE1hbiBpbiB0aGUgQXJlbmEs4oCdIHdoaWNoIGhlIGdhdmUgYWZ0ZXIgaGUg
bGVmdCBvZmZpY2UuIEEgcmVsZXZhbnQgc2VjdGlvbiByZWFkczo8L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCBp
cyBub3QgdGhlIGNyaXRpYyB3aG8gY291bnRzOyBub3QgdGhlIG1hbiB3aG8gcG9pbnRzIG91dCBo
b3cgdGhlIHN0cm9uZyBtYW4gc3R1bWJsZXMsIG9yIHdoZXJlIHRoZSBkb2VyIG9mIGRlZWRzIGNv
dWxkIGhhdmUgZG9uZSB0aGVtIGJldHRlci4gVGhlIGNyZWRpdCBiZWxvbmdzIHRvIHRoZSBtYW4g
d2hvIGlzIGFjdHVhbGx5IGluIHRoZSBhcmVuYSwgd2hvc2UgZmFjZSBpcyBtYXJyZWQgYnkgZHVz
dCBhbmQgc3dlYXQgYW5kIGJsb29kOyB3aG8gc3RyaXZlcyB2YWxpYW50bHk7IHdobyBlcnJzLCB3
aG8gY29tZXMgc2hvcnQgYWdhaW4gYW5kIGFnYWluLCBiZWNhdXNlIHRoZXJlIGlzIG5vIGVmZm9y
dCB3aXRob3V0IGVycm9yIGFuZCBzaG9ydGNvbWluZ3MgLi4u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGlt
cGxpY2F0aW9uIG9mIHRoZSBzcGVlY2ggZm9yIEphbWVzIHJlcHJlc2VudHMgYSBzaW1wbGUgcmVh
bGl0eS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxTbyBpZiB5b3UgcmVhZCB0aGF0LCB5b3XigJlsbCBzZWUgd2hl
cmUgSeKAmW0gYXQgcmlnaHQgbm93IGluIG15IGxpZmUs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEl0IGRvZXNu
4oCZdCBtYXR0ZXIgdG8gbWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQSBsaXR0bGUgYmlyZGllIHNhaWQ8L3A+
DQo8cD4NCglNb21lbnRzIGFmdGVyIHRoZSBDYXZzIGxvc3QgR2FtZSAzIG9mIHRoZSBOQkEgRmlu
YWxzLCBhIHR3ZWV0IGFwcGVhcmVkIG9uIGd1YXJkIEouUi4gU21pdGjigJlzIFR3aXR0ZXIgYWNj
b3VudCBwcm9jbGFpbWluZyDigJxDYXZzIGluIDcu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIG1lc3NhZ2Ug
YXBwZWFyZWQgYXQgMTI6MDQgYW5kIHdhcyBkZWxldGVkIG1vbWVudHMgbGF0ZXIuIFNtaXRoLCBh
Y2NvcmRpbmcgdG8gcmVwb3J0cywgc2FpZCB0aGF0IGhpcyBUd2l0dGVyIGFjY291bnQgaGFkIGJl
ZW4gaGFja2VkLiBIZSByZWl0ZXJhdGVkIHRoYXQgYXQgVGh1cnNkYXnigJlzIG1lZGlhIGF2YWls
YWJpbGl0eSBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEnigJltIG5vdCBy
ZWFsbHkgYSB0ZWNobm9sb2d5IGd1eSBsaWtlIHRoYXQs4oCdIFNtaXRoIHNhaWQuIOKAnEnigJl2
ZSBiZWVuIGtub3duIHRvIHNlbmQgc29tZSBwcmV0dHkgY3JhenkgdHdlZXRzIGluIHRoZSBwYXN0
LCBidXQgb2J2aW91c2x5IEkgd291bGQga25vdyBiZXR0ZXIgdGhhbiB0aGF0IGF0IDEyOjA0IHdo
ZW4gdGhlIGdhbWUgd2FzIG92ZXIgYXQgMTIu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJR2l2ZW4gdGhlIENhdnPi
gJkgcHJlY2FyaW91cyBzaXR1YXRpb24sIGZhY2luZyBlbGltaW5hdGlvbiBvbiB0aGVpciBob21l
IGNvdXJ0LCB0aGF0IGxvZ2ljYWxseSBzaG91bGQgYmUgdGhlIGNhc2UuIFRoZSBOQkEgaGFzIGEg
cnVsZSBmb3JiaWRkaW5nIHRoZSB1c2Ugb2YgVHdpdHRlciA0NSBtaW51dGVzIHByaW9yIHRvIGEg
Z2FtZeKAmXMgc3RhcnQgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBtZWRpYSBhdmFpbGFiaWxpdHkuPC9wPg0K
PHA+DQoJSW4gcGVyc3BlY3RpdmU8L3A+DQo8cD4NCglKYW1lcyB0b29rIGEgbW9tZW50IGJlZm9y
ZSBoaXMgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIHRvIGFja25vd2xlZGdlIHRoZSBjb250cmlidXRpb25zIG9m
IFRvZGQgSGFycmlzLCBOQkEgdmljZSBwcmVzaWRlbnQvYnJvYWRjYXN0aW5nLCB3aG8gZGllZCBz
dWRkZW5seSBhdCBhZ2UgNDcgb24gVHVlc2RheS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGRpZG7igJl0IGV2
ZW4ga25vdyBpdCBoYXBwZW5lZCB1bnRpbCB3aGVuIHdlIGRpZCB0aGUgbW9tZW50IG9mIHNpbGVu
Y2UgeWVzdGVyZGF5IGJlZm9yZSB0aGUgZ2FtZSzigJ0gSmFtZXMgc2FpZC4g4oCcVGhhdCBsZXRz
IHlvdSBrbm93IHRoYXQgdGhpcyBpcyDigJQgdGhpcyBnYW1lIGlzIHVuYmVsaWV2YWJsZSwgYnV0
IHRoZXJlIGFyZSBhbHNvIHRoaW5ncyBtdWNoIGJpZ2dlciB0aGFuIHRoYXQuIFNvIG15IHByYXll
cnMgZnJvbSBteSBmYW1pbHkgc2VudCBvdXQgdG8gaGlzIGZhbWlseS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglH
ZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21h
c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZz
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.