Cavaliers notebook: LeBron James’ former teammate, former rival receive free-agent workouts with shorthanded Cavs

PHA+SW5kZXBlbmRlbmNlOiBPbmUgb2YgTGVCcm9uIEphbWVzJiM4MjE3OyBmb3JtZXIgdGVhbW1h
dGVzIGFuZCBhIGZvcm1lciBuZW1lc2lzIHdlcmUgcGFydCBvZiB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3
OyBmcmVlLWFnZW50IHdvcmtvdXQgV2VkbmVzZGF5LiBKYW1lcyBzYWlkIGhlJiM4MjE3O2xsIHRh
a2UgYW55b25lIHdobyBjYW4gaGVscCBoaW0gd2luIGdhbWVzIHJpZ2h0IG5vdy4gPC9wPjxwPkZv
cm1lciBIZWF0IHRlYW1tYXRlIE1hcmlvIENoYWxtZXJzIGFuZCBmb3JtZXIgcml2YWwgTGFuY2Ug
U3RlcGhlbnNvbiBqb2luZWQgS2lyayBIaW5yaWNoIGFuZCBKb3JkYW4gRmFybWFyIGF0IENsZXZl
bGFuZCBDbGluaWMgQ291cnRzIGFzIHRoZSBDYXZzIHNlYXJjaCBmb3Igc29tZW9uZSB0byBmaWxs
IHRoZSBvcGVuIHJvc3RlciBzcG90LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCB3YW50IHRvIHdpbiwg
bWFuLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZCB3aGVuIGFza2VkIHNwZWNpZmljYWxseSBhYm91dCBTdGVw
aGVuc29uLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIGFsbCB0aGF0IG1hdHRlcnMgdG8gbWUuIEkgZ290
IG5vIHBlcnNvbmFsIHByb2JsZW1zIHdpdGggbm9ib2R5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RlcGhlbnNv
biBhbmQgSmFtZXMgaGF2ZSBoaXN0b3J5LCBkYXRpbmcgYmFjayB0byB0aGVpciBtYW55IHBvc3Rz
ZWFzb24gY2xhc2hlcyB3aGVuIEphbWVzIHdhcyBpbiBNaWFtaSBhbmQgU3RlcGhlbnNvbiBwbGF5
ZWQgZm9yIHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2Vycy4gU3RlcGhlbnNvbiBmYW1vdXNseSBibGV3IGluIEph
bWVzJiM4MjE3OyBlYXIgZHVyaW5nIGEgcGxheW9mZiBzZXJpZXMgaW4gMjAxNCwgd2hpY2ggaW1t
ZWRpYXRlbHkgd2VudCB2aXJhbC4gPC9wPjxwPlRoYXQgd2FzIGFsc28gU3RlcGhlbnNvbiYjODIx
NztzIGJlc3Qgc2Vhc29uLiBIZSBhdmVyYWdlZCAxMy44IHBvaW50cywgNy4yIHJlYm91bmRzIGZv
ciB0aGUgUGFjZXJzIGFuZCBjYXNoZWQgaW4gd2l0aCBhIHRocmVlLXllYXIsICQyNyBtaWxsaW9u
IGRlYWwgd2l0aCBDaGFybG90dGUuIEhlIGZsb3BwZWQgaW4gQ2hhcmxvdHRlIGFuZCB3YXMgdHJh
ZGVkIGFmdGVyIGp1c3Qgb25lIHNlYXNvbi4gU3RlcGhlbnNvbiBoYXMgYmVlbiByZWhhYmJpbmcg
YSBncm9pbiBpbmp1cnkgc2luY2UgTm92ZW1iZXIuIDwvcD48cD5KYW1lcyBhbmQgQ2hhbG1lcnMg
d2VyZSB0ZWFtbWF0ZXMgaW4gTWlhbWkgZm9yIGZvdXIgeWVhcnMsIGFsdGhvdWdoIENoYWxtZXJz
IHdhcyBvZnRlbiB0aGUgdGFyZ2V0IG9mIEphbWVzJiM4MjE3OyBvdXRidXJzdHMuIENoYWxtZXJz
IGhhcyBjYXJlZXIgYXZlcmFnZXMgb2YgOSBwb2ludHMgYW5kIDMuOCByZWJvdW5kcyBwZXIgZ2Ft
ZS4gSGUgd2FzIHBsYXlpbmcgd2VsbCBsYXN0IHNlYXNvbiB3aXRoIHRoZSBNZW1waGlzIEdyaXp6
bGllcywgYXZlcmFnaW5nIDEwLjggcG9pbnRzIGFuZCAzLjggYXNzaXN0cywgYmVmb3JlIHRlYXJp
bmcgaGlzIEFjaGlsbGVzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBicm90aGVyaG9v
ZCB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3ZlIGJ1aWx0LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgc3Rh
eWVkIGluIHRvdWNoIHdpdGggcHJldHR5IG11Y2ggZXZlcnlib2R5IEkgcGxheWVkIHdpdGggaW4g
TWlhbWkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHNhaWQgdGhlIHdvcmtvdXQgd2Vu
dCB3ZWxsLCBidXQgb3RoZXJ3aXNlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGNvbW1lbnQgb24gaXQgYW5kIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBoaW50IHdoZXRoZXIgdGhlIENhdnMgd2lsbCBzaWduIGFueSBvZiB0aGUgcXVh
cnRldC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBqdXN0IGNvbnRpbnVpbmcgdG8gbG9vayBh
dCB3YXlzIHRvIGdldCBiZXR0ZXIsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7Tm90IHN1cmUgaWYg
aXQmIzgyMTc7cyBwb2ludCBndWFyZCwgbm90IHN1cmUgaWYgaXQmIzgyMTc7cyBhIHBsYXltYWtl
ciwgbm90IHN1cmUgaWYgaXQmIzgyMTc7cyBhIGJpZy4gSnVzdCBzdGFydGluZyB0aGUgcHJvY2Vz
cyBvZiBsb29raW5nIGFuZCBzZWVpbmcgd2hhdCB3ZSBjYW4gZmluZC4gVGhhdCYjODIxNztzIGl0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmV0aXJlbWVudCBwYXJ0eTwvcD48cD5MdWUgd2lsbCBoYXZlIGhpcyBO
by4gMTAgamVyc2V5IHJldGlyZWQgVGh1cnNkYXkgYXQgTmVicmFza2EsIHdoZXJlIGhlIHBsYXll
ZCBjb2xsZWdpYXRlbHkgZm9yIHRocmVlIHllYXJzLiBMdWUgc3RhcnJlZCBmb3IgdGhlIEh1c2tl
cnMgZnJvbSAxOTk1LTk4LCBsZWFkaW5nIHRoZW0gdG8gdGhlIDE5OTYgTmF0aW9uYWwgSW52aXRh
dGlvbiBUb3VybmFtZW50IGNoYW1waW9uc2hpcCBhbmQgdGhlICYjODIxNzs5OCBOQ0FBIFRvdXJu
YW1lbnQuIEhlIHN0aWxsIHJhbmtzIG9uIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyB0b3AgMTAgbGlzdCBm
b3IgcG9pbnRzLCBhc3Npc3RzIGFuZCBzdGVhbHMuPC9wPjxwPkx1ZSwgMzksIHNhaWQgaXQgdG9v
ayB0aGlzIGxvbmcgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgbG9uZy1zdGFuZGluZyBw
b2xpY3kgdGhhdCBwbGF5ZXJzIG11c3QgZ3JhZHVhdGUgZnJvbSBOZWJyYXNrYSB0byBnZXQgdGhl
aXIgamVyc2V5IHJldGlyZWQuIEx1ZSBmaW5pc2hlZCBvbmxpbmUsIGFuZCBub3QgdGhyb3VnaCBO
ZWJyYXNrYS4gQnV0IHRoZXJlIHdhcyBzdWNoIGEgZ3JvdW5kc3dlbGwgb2Ygc3VwcG9ydCBmb3Ig
THVlIHRoYXQgdGhlIHNjaG9vbCBmaW5hbGx5IGNvbmNlZGVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3MgYSBncmVhdCBhY2NvbXBsaXNobWVudCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QWZ0
ZXIgZG9pbmcgdGhlIGhhbGwgb2YgZmFtZSB0aHJlZSB5ZWFycyBhZ28sIG5vdyBjb21pbmcgd2l0
aCB0aGUgamVyc2V5IHJldGlyZW1lbnQsIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCBhbiBob25vciBhbmQgYSBn
cmVhdCBhY2NvbXBsaXNobWVudCBhbmQgSSYjODIxNzttIHZlcnkgYXBwcmVjaWF0aXZlIG9mIGl0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHJpYmJsZXM8L3A+PHA+TGVCcm9uIEphbWVzIHdhcyBob25vcmVkIGJl
Zm9yZSB0aGUgZ2FtZSB3aXRoIHRoZSBOQUFDUCYjODIxNztzIEphY2tpZSBSb2JpbnNvbiBBd2Fy
ZCBmb3IgaGlzIHdvcmsgaW52b2x2aW5nIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBhbmQgY29tbXVuaXR5IGFjdGl2
aXRpZXMuICYjODIzMDsgS2V2aW4gTG92ZSBtaXNzZWQgaGlzIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBn
YW1lIHdpdGggYmFjayBzcGFzbXMsIGJ1dCBMdWUgaXMgaG9wZWZ1bCBMb3ZlIHdpbGwgYmUgcmVh
ZHkgdG8gcGxheSBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzLiBMb3ZlIGRpZCBub3Qg
cGFydGljaXBhdGUgaW4gYSBzaG9vdC1hcm91bmQgV2VkbmVzZGF5IG1vcm5pbmcsIGJ1dCBoZSB3
b3JrZWQgb3V0IG9uIHRoZSBjb3VydCBhZnRlciB3aXRoIGFzc2lzdGFudCBjb2FjaCBQaGlsIEhh
bmR5LiA8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.