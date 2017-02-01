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Cavaliers notebook: LeBron James’ former teammate, former rival receive free-agent workouts with shorthanded Cavs

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 1, 2017 - 09:17 PM
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Indiana Pacers guard Lance Stephenson (1) and Miami Heat forward LeBron James (6) scramble for a loose ball during the second half of Game 5 of the NBA Eastern Conference finals, May 28, 2014 in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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