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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James’ former teammate, former rival receive free-agent workouts with shorthanded Cavs

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 1, 2017 - 09:17 PM

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