Cavaliers notebook: LeBron James’ former teammate, former rival receive free-agent workouts with shorthanded Cavs

PHA+SW5kZXBlbmRlbmNlOiBPbmUgb2YgTGVCcm9uIEphbWVzJiM4MjE3OyBmb3JtZXIgdGVhbW1h
dGVzIGFuZCBhIGZvcm1lciBuZW1lc2lzIHdlcmUgcGFydCBvZiB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3
OyBmcmVlLWFnZW50IHdvcmtvdXQgV2VkbmVzZGF5LiBKYW1lcyBzYWlkIGhlJiM4MjE3O2xsIHRh
a2UgYW55b25lIHdobyBjYW4gaGVscCBoaW0gd2luIGdhbWVzIHJpZ2h0IG5vdy4gPC9wPjxwPkZv
cm1lciBIZWF0IHRlYW1tYXRlIE1hcmlvIENoYWxtZXJzIGFuZCBmb3JtZXIgcml2YWwgTGFuY2Ug
U3RlcGhlbnNvbiBqb2luZWQgS2lyayBIaW5yaWNoIGFuZCBKb3JkYW4gRmFybWFyIGF0IENsZXZl
bGFuZCBDbGluaWMgQ291cnRzIGFzIHRoZSBDYXZzIGFyZSBzZWFyY2hpbmcgZm9yIHNvbWVvbmUg
dG8gZmlsbCB0aGUgb3BlbiByb3N0ZXIgc3BvdC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3Qgd2FudCB0
byB3aW4sIG1hbiwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBzcGVjaWZpY2FsbHkgYWJv
dXQgU3RlcGhlbnNvbi4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhbGwgdGhhdCBtYXR0ZXJzIHRvIG1l
LiBJIGdvdCBubyBwZXJzb25hbCBwcm9ibGVtcyB3aXRoIG5vYm9keS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0
ZXBoZW5zb24gYW5kIEphbWVzIGhhdmUgaGlzdG9yeSwgZGF0aW5nIGJhY2sgdG8gdGhlaXIgbWFu
eSBwb3N0c2Vhc29uIGNsYXNoZXMgd2hlbiBKYW1lcyB3YXMgaW4gTWlhbWkgYW5kIFN0ZXBoZW5z
b24gcGxheWVkIGZvciB0aGUgSW5kaWFuYSBQYWNlcnMuIFN0ZXBoZW5zb24gZmFtb3VzbHkgYmxl
dyBpbiBKYW1lcyYjODIxNzsgZWFyIGR1cmluZyBhIHBsYXlvZmYgc2VyaWVzIGluIDIwMTQsIHdo
aWNoIGltbWVkaWF0ZWx5IHdlbnQgdmlyYWwuIDwvcD48cD5UaGF0IHdhcyBhbHNvIFN0ZXBoZW5z
b24mIzgyMTc7cyBiZXN0IHNlYXNvbi4gSGUgYXZlcmFnZWQgMTMuOCBwb2ludHMsIDcuMiByZWJv
dW5kcyBmb3IgdGhlIFBhY2VycyBhbmQgY2FzaGVkIGluIHdpdGggYSB0aHJlZS15ZWFyLCAkMjcg
bWlsbGlvbiBkZWFsIHdpdGggQ2hhcmxvdHRlLiBIZSBmbG9wcGVkIGluIENoYXJsb3R0ZSBhbmQg
d2FzIHRyYWRlZCBhZnRlciBqdXN0IG9uZSBzZWFzb24uIFN0ZXBoZW5zb24gaGFzIGJlZW4gcmVo
YWJiaW5nIGEgZ3JvaW4gaW5qdXJ5IHNpbmNlIE5vdmVtYmVyLiA8L3A+PHA+SmFtZXMgYW5kIENo
YWxtZXJzIHdlcmUgdGVhbW1hdGVzIGluIE1pYW1pIGZvciBmb3VyIHllYXJzLCBhbHRob3VnaCBD
aGFsbWVycyB3YXMgb2Z0ZW4gdGhlIHRhcmdldCBvZiBKYW1lcyYjODIxNzsgb3V0YnVyc3RzLiBD
aGFsbWVycyBoYXMgY2FyZWVyIGF2ZXJhZ2VzIG9mIDkgcG9pbnRzIGFuZCAzLjggcmVib3VuZHMg
cGVyIGdhbWUuIEhlIHdhcyBwbGF5aW5nIHdlbGwgbGFzdCBzZWFzb24gd2l0aCB0aGUgTWVtcGhp
cyBHcml6emxpZXMsIGF2ZXJhZ2luZyAxMC44IHBvaW50cyBhbmQgMy44IGFzc2lzdHMsIGJlZm9y
ZSB0ZWFyaW5nIGhpcyBBY2hpbGxlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIGEgYnJv
dGhlcmhvb2QgdGhhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBidWlsdCwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIy
MDtJIHN0YXllZCBpbiB0b3VjaCB3aXRoIHByZXR0eSBtdWNoIGV2ZXJ5Ym9keSBJIHBsYXllZCB3
aXRoIGluIE1pYW1pLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBzYWlkIHRoZSB3b3Jr
b3V0IHdlbnQgd2VsbCwgYnV0IG90aGVyd2lzZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBjb21tZW50IG9uIGl0
IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGludCB3aGV0aGVyIHRoZSBDYXZzIHdpbGwgc2lnbiBhbnkgb2Yg
dGhlIHF1YXJ0ZXQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUganVzdCBjb250aW51aW5nIHRv
IGxvb2sgYXQgd2F5cyB0byBnZXQgYmV0dGVyLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO05vdCBz
dXJlIGlmIGl0JiM4MjE3O3MgcG9pbnQgZ3VhcmQsIG5vdCBzdXJlIGlmIGl0JiM4MjE3O3MgYSBw
bGF5bWFrZXIsIG5vdCBzdXJlIGlmIGl0JiM4MjE3O3MgYSBiaWcuIEp1c3Qgc3RhcnRpbmcgdGhl
IHByb2Nlc3Mgb2YgbG9va2luZyBhbmQgc2VlaW5nIHdoYXQgd2UgY2FuIGZpbmQuIFRoYXQmIzgy
MTc7cyBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJldGlyZW1lbnQgcGFydHk8L3A+PHA+THVlIHdpbGwgaGF2
ZSBoaXMgTm8uIDEwIGplcnNleSByZXRpcmVkIFRodXJzZGF5IGF0IE5lYnJhc2thLCB3aGVyZSBo
ZSBwbGF5ZWQgY29sbGVnaWF0ZWx5IGZvciB0aHJlZSB5ZWFycy4gTHVlIHN0YXJyZWQgZm9yIHRo
ZSBIdXNrZXJzIGZyb20gMTk5NS05OCwgbGVhZGluZyB0aGVtIHRvIHRoZSAxOTk2IE5JVCBjaGFt
cGlvbnNoaXAgYW5kIHRoZSAmIzgyMTc7OTggTkNBQSBUb3VybmFtZW50LiBIZSBzdGlsbCByYW5r
cyBvbiB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgdG9wIDEwIGxpc3QgZm9yIHBvaW50cywgYXNzaXN0cyBh
bmQgc3RlYWxzLjwvcD48cD5MdWUsIDM5LCBzYWlkIGl0IHRvb2sgdGhpcyBsb25nIGJlY2F1c2Ug
b2YgdGhlIHNjaG9vbCYjODIxNztzIGxvbmctc3RhbmRpbmcgcG9saWN5IHRoYXQgcGxheWVycyBt
dXN0IGdyYWR1YXRlIGZyb20gTmVicmFza2EgdG8gZ2V0IHRoZWlyIGplcnNleSByZXRpcmVkLiBM
dWUgZmluaXNoZWQgb25saW5lLCBhbmQgbm90IHRocm91Z2ggTmVicmFza2EuIEJ1dCB0aGVyZSB3
YXMgc3VjaCBhIGdyb3VuZHN3ZWxsIG9mIHN1cHBvcnQgZm9yIEx1ZSBvdmVyIHRoZSB5ZWFycyB0
aGF0IHRoZSBzY2hvb2wgZmluYWxseSBjb25jZWRlZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGEgZ3JlYXQgYWNjb21wbGlzaG1lbnQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FmdGVyIGRv
aW5nIHRoZSBIYWxsIG9mIEZhbWUgdGhyZWUgeWVhcnMgYWdvLCBub3cgY29taW5nIHdpdGggdGhl
IGplcnNleSByZXRpcmVtZW50LCBpdCYjODIxNztzIGp1c3QgYW4gaG9ub3IgYW5kIGEgZ3JlYXQg
YWNjb21wbGlzaG1lbnQgYW5kIEkmIzgyMTc7bSB2ZXJ5IGFwcHJlY2lhdGl2ZSBvZiBpdC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkRyaWJibGVzPC9wPjxwPkxlQnJvbiBKYW1lcyB3YXMgaG9ub3JlZCBiZWZvcmUg
dGhlIGdhbWUgd2l0aCB0aGUgTkFBQ1AmIzgyMTc7cyBKYWNraWUgUm9iaW5zb24gQXdhcmQgZm9y
IGhpcyB3b3JrIGludm9sdmluZyBjaXZpbCByaWdodHMgYW5kIGNvbW11bml0eSBhY3Rpdml0aWVz
LiAmIzgyMzA7IEtldmluIExvdmUgbWlzc2VkIGhpcyBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZSB3
aXRoIGJhY2sgc3Bhc21zLCBidXQgTHVlIGlzIGhvcGVmdWwgTG92ZSB3aWxsIGJlIHJlYWR5IHRv
IHBsYXkgU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIE5ldyBZb3JrIEtuaWNrcy4gTG92ZSBkaWQgbm90IHBhcnRp
Y2lwYXRlIGluIHNob290YXJvdW5kIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nLCBidXQgaGUgd29ya2VkIG91
dCBvbiB0aGUgY291cnQgYWZ0ZXIgd2l0aCBhc3Npc3RhbnQgY29hY2ggUGhpbCBIYW5keS4gPC9w
PjxwPkphc29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJl
YWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRl
ciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.