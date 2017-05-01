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Cavaliers notebook: LeBron James looks back on rivalry with Paul Pierce

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 1, 2017 - 08:11 PM
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Brooklyn Nets forward Paul Pierce (34) fouls Miami Heat forward LeBron James (6) as he drives through the lane to score in the first period during Game 3 of an Eastern Conference semifinal game onMay 10, 2014, in New York. Pierce was called for a flagrant foul and James scored on the play. (AP Photo/Julie Jacobson)

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