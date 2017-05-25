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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James, passes Michael Jordan as playoff scoring leader, says G.O.A.T. argument ‘great for barbershops’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 25, 2017 - 02:25 PM | Updated: May 26, 2017 - 10:52 AM
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