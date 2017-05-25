All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James, poised to pass Michael Jordan as playoff scoring leader, says G.O.A.T. argument ‘great for barbershops’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 25, 2017 - 02:25 PM | Updated: May 25, 2017 - 10:24 PM

MORE IN SPORTS

first26cut_01
Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park - 10:28 PM

SANDUSKY: Some kids from Akron were among the first Thursday evening to take the plunge at Cedar Point’s new water park.

tribe25cut_01
Reds 4, Indians 3: Reds score twice in ninth to hand closer Cody Allen and Indians a rare late defeat
marla25cut_1
Marla Ridenour: Kyrie Irving’s special night previews the passing of the Cavaliers’ torch from LeBron James
browns25cut_2
Blindsided by trade to Browns, Brock Osweiler determined to become their starting QB: ‘My expectation is always to start’
Boys tennis state scouting report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next