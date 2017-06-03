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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James’ record of 29 consecutive playoff series with at least one road victory gives Cavs confidence

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 3, 2017 - 09:55 PM | Updated: June 4, 2017 - 11:07 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) against the Golden State Warriors during the first half of Game 1 of the NBA Finals Thursday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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OAKLAND, Calif.: To correct the Cavaliers’ landslide of mistakes in a disappointing opening to the NBA Finals, LeBron James summoned all his physical gifts Sunday night.

James drove to the basket frequently, cutting down the defending champions’ margin for error in Game 2 against the Golden State Warriors. Of his 18 field goal attempts, only three came from beyond the arc.

The only issue for the league’s four-time league MVP was an occasional mishandle on the dribble.

But despite James’ best efforts, the Warriors proved impermeable in Oracle Arena and claimed a 132-113 victory.

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