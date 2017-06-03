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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron James’ record of 29 consecutive playoff series with at least one road victory gives Cavs confidence

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 3, 2017 - 09:55 PM | Updated: June 4, 2017 - 11:07 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) against the Golden State Warriors during the first half of Game 1 of the NBA Finals Thursday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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