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Notebook

Cavaliers notebook: LeBron James says Dan Gilbert’s 2010 letter bashed him, disrespected his family and name

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: June 9, 2017 - 10:30 PM

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