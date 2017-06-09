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Cavaliers notebook: LeBron James says Dan Gilbert’s 2010 letter bashed him, disrespected his family and name

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: June 9, 2017 - 10:30 PM | Updated: June 10, 2017 - 02:38 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James is hammered inside by Golden State Warriors guard Shaun Livingston (left) and Matt Barnes during the first quarter in Game 4 of the NBA Finals Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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