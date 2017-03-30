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Cavaliers notebook: LeBron James says locker room issues not fixed, but confident Cavs will ‘figure it out’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 30, 2017 - 07:37 PM | Updated: March 31, 2017 - 10:08 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James reacts to an official during the first half of an NBA basketball game against the Chicago Bulls, Thursday, March 30, 2017, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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