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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: LeBron says he lost all respect for Knicks president Phil Jackson after criticism and ‘posse’ comment

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 15, 2016 - 08:33 PM | Updated: November 16, 2016 - 10:27 AM
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FILE - At left, in a May 12, 2015, file photo, Cleveland Cavaliers forward LeBron James reacts during the first half of Game 5 in a second-round NBA basketball playoff series against the Chicago Bulls, in Cleveland. At right, in a Feb. 8, 2016, file photo, New York Knicks president Phil Jackson speaks to reporters during a news conference in Greenburgh, N.Y. LeBron James says he has lost respect for Phil Jackson after the famed NBA coach used the word posse to describe the Cleveland stars business partners. James responded harshly on Tuesday, Nov. 15, 2016, to Jacksons use of the term in a recent interview. (AP Photo/File)

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