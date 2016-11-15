Cavaliers notebook: LeBron says he lost all respect for Knicks president Phil Jackson after criticism and ‘posse’ comment

PHA+DQoJSU5ERVBFTkRFTkNFOiBMZUJyb24gSmFtZXMgZmlyZWQgYmFjayBhdCBOZXcgWW9yayBL
bmlja3MgUHJlc2lkZW50IFBoaWwgSmFja3NvbiBvbiBUdWVzZGF5LCBzYXlpbmcgaGUgbG9zdCBh
bGwgcmVzcGVjdCBmb3IgdGhlIGNvYWNoaW5nIGxlZ2VuZCBhZnRlciBKYWNrc29uIHJlZmVycmVk
IHRvIEphbWVzIGFuZCBoaXMgZnJpZW5kcyBhcyBhIOKAnHBvc3NlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nEkgaGFkIG5vdGhpbmcgYnV0IHJlc3BlY3QgZm9yIGhpbSBhcyBhIGNvYWNoLCBmb3Igd2hhdCBo
ZSB3YXMgYWJsZSB0byBkbyBvYnZpb3VzbHkgYXQgdGhlIGhlbG0gb2YgbXkgZmF2b3JpdGUgcGxh
eWVyIG9mIGFsbC10aW1lIGluIE1KIFtNaWNoYWVsIEpvcmRhbl0gYW5kIGFsc28gZ3Jvd2luZyB1
cCB3YXRjaGluZyB0aGUgTGFrZXJzLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxCdXQgSeKAmXZlIGdvdCBu
b3RoaW5nIGZvciBoaW0u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSW4gYSB3aWRlLXJhbmdpbmcgUSZhbXA7QSB3
aXRoIEVTUE7igJlzIEphY2tpZSBNYWNNdWxsYW4sIEphY2tzb24gc2FpZCBKYW1lcyBsaWtlcyBw
cmVmZXJlbnRpYWwgdHJlYXRtZW50IGFuZCBkZWZlbmRlZCBNaWFtaSBIZWF0IFByZXNpZGVudCBQ
YXQgUmlsZXkuIEhlIGNhbGxlZCBKYW1lc+KAmSBkZXBhcnR1cmUgZnJvbSBNaWFtaSDigJxhIHNs
YXAgaW4gdGhlIGZhY2XigJ0gYW5kIHJlY2FsbGVkIGFuIGluY2lkZW50IHdoZW4gSmFtZXMgd2Fu
dGVkIHRvIHN0YXkgb3ZlciBpbiBDbGV2ZWxhbmQgZHVyaW5nIGEgcm9hZCB0cmlwLCBwbGFjaW5n
IGNvYWNoIEVyaWsgU3BvZWxzdHJhIGluIGEgdG91Z2ggc3BvdC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxZb3Ug
Y2Fu4oCZdCBob2xkIHVwIHRoZSB3aG9sZSB0ZWFtIGJlY2F1c2UgeW91IGFuZCB5b3VyIG1vbSBh
bmQgeW91ciBwb3NzZSB3YW50IHRvIHNwZW5kIGFuIGV4dHJhIG5pZ2h0IGluIENsZXZlbGFuZCzi
gJ0gSmFja3NvbiBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCU9mIGFsbCB0aGUgamFicywgdGhlIHdvcmQg4oCc
cG9zc2XigJ0gc3R1bmcgSmFtZXMgdGhlIG1vc3QuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2Ugc2VlIHRoZSBz
dWNjZXNzIHRoYXQgd2UgaGF2ZSwgYnV0IHRoZW4gdGhlcmUgaXMgYWx3YXlzIHNvbWVvbmUgdGhh
dCBsZXRzIHlvdSBrbm93IGhvdyBmYXIgd2Ugc3RpbGwgaGF2ZSB0byBnbyBhcyBBZnJpY2FuLUFt
ZXJpY2FucyzigJ0gSmFtZXMgc2FpZC4g4oCcSSBkb27igJl0IGJlbGlldmUgdGhhdCBQaGlsIEph
Y2tzb24gd291bGQgaGF2ZSB1c2VkIHRoYXQgdGVybSBpZiBoZSB3YXMgZG9pbmcgYnVzaW5lc3Mg
d2l0aCBzb21lb25lIGVsc2UgYW5kIHdvcmtpbmcgd2l0aCBhbm90aGVyIHRlYW0gb3IgaWYgaGUg
d2FzIHdvcmtpbmcgd2l0aCBhbnlib2R5IGluIHNwb3J0cyB0aGF0IHdhcyBvd25pbmcgYSB0ZWFt
IHRoYXQgd2FzbuKAmXQgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbiBhbmQgaGFkIGEgZ3JvdXAgb2YgZ3V5cyBh
cm91bmQgdGhlbSB0aGF0IGRpZG7igJl0IGFncmVlIHdpdGggd2hhdCB0aGV5IGRpZC4gSSBkb27i
gJl0IHRoaW5rIGhlIHdvdWxkIGhhdmUgY2FsbGVkIHRoZW0gYSBwb3NzZS4gQnV0IGl0IGp1c3Qg
c2hvd3MgaG93IGZhciB3ZSBoYXZlIHRvIGdvLiBCdXQgaXQgd29u4oCZdCBzdG9wIHVzIGZyb20g
ZG9pbmcgd2hhdCB3ZSBuZWVkIHRvIGRvIGFzIGEgZ3JvdXAu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQ2F2cyBj
b2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHBsYXllZCB1bmRlciBKYWNrc29uIGluIExvcyBBbmdlbGVzLCBidXQg
aGUgd2FudGVkIG5vIHBhcnQgb2YgdGhlIGJyZXdpbmcgZmV1ZCBiZXR3ZWVuIGhpcyBzdGFyIHBs
YXllciBhbmQgaGlzIGZvcm1lciBjb2FjaC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGF04oCZcyBub3QgbXkg
Zm9jdXMs4oCdIEx1ZSBzYWlkLiDigJxNeSBmb2N1cyBpcyBvbiBnZXR0aW5nIHRoaXMgdGVhbSBi
ZXR0ZXIuIFRoYXTigJlzIGFsbCBJ4oCZbSBmb2N1c2VkIG9uLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUphbWVz
IGhhcyBiZWVuIGluIGJ1c2luZXNzIHdpdGggZ29vZCBmcmllbmRzIE1hdmVyaWNrIENhcnRlciBh
bmQgUmljaCBQYXVsIGZvciBtb3JlIHRoYW4gYSBkZWNhZGUuIFBhdWwgbm93IHNlcnZlcyBhcyBK
YW1lc+KAmSBhZ2VudCBhbmQgdGhlIGZvdW5kZXIgb2YgS2x1dGNoIFNwb3J0cyBHcm91cC4gQ2Fy
dGVyIGlzIGJhc2VkIGluIExvcyBBbmdlbGVzIGFuZCBkaXJlY3RzIEphbWVz4oCZIEhvbGx5d29v
ZCB2ZW50dXJlcy4gUmFuZHkgTWltcywgdGhlIGZvdXJ0aCBwYXJ0bmVyIGluIEphbWVz4oCZIExS
TVIgbWFya2V0aW5nIGZpcm0sIGhvbGRzIGEgcG9zaXRpb24gd2l0aCB0aGUgQ2F2cy48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxJ4oCZdmUgdHJpZWQgdG8gcHV0IG15IGd1eXMgaW4gcG9zaXRpb24gdG8gd2hlcmUg
dGhleSBjYW4gd2FsayBpbiBhIG1lZXRpbmcgYW5kIGdvIHBsYWNlcyBhbmQgdGhleSBkb27igJl0
IG5lZWQgbWUsIGJlY2F1c2UgdGhleSBnb3QgdG8gYSBwb2ludCB3aGVyZSB0aGV54oCZdmUgZG9u
ZSB0aGVpciBob21ld29yaywgdGhleeKAmXZlIHN0dWRpZWQgb24gd2hhdCB0aGV5IHdhbnQgdG8g
ZG8gYW5kIHRoZXkgY2FuIGhvbGQgYSBtZWV0aW5nIHdpdGhvdXQgbWUgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUg
cmVzcGVjdCB0aGF0IHRoZXkgaGF2ZSBhbmQgdGhlIGtub3dsZWRnZSB0aGV5IGhhdmUs4oCdIEph
bWVzIHNhaWQuIOKAnFRoYXTigJlzIGp1c3QgMTIgeWVhcnMgb2YgaGFyZCB3b3JrIGFuZCBkZWRp
Y2F0aW9uIHRoYXQgd2UgcHV0IHRvIGVhY2ggb3RoZXIuIEkga25vdyBQaGls4oCZcyBpbiBhIHBv
c2l0aW9uIG9mIHBvd2VyIGluIG91ciBzcG9ydCwgYnV0IHRvIGNyaXRpY2l6ZSBtZSBhbmQgbXkg
Z3V5cyBvdmVyIHRoYXQgaXMgbm9uc2Vuc2Uu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSmFtZXMgaGFzIGxvbmcg
YmVlbiBhbiBvdXRzcG9rZW4gYWN0aXZpc3Qgb3ZlciBzb2NpYWwgaXNzdWVzIGluIHRoZSBBZnJp
Y2FuLUFtZXJpY2FuIGNvbW11bml0eS4gSGUgZGVub3VuY2VkIFByZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25h
bGQgVHJ1bXAgcHJpb3IgdG8gdGhlIGVsZWN0aW9uIGZvciBoaXMgdmlld3Mgb24gd29tZW4gYW5k
IG1pbm9yaXRpZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2UgYWxsIGtub3cgdGhhdCByYWNlIGlzIGEgaHVn
ZSB0aGluZyBpbiBvdXIgY291bnRyeSwgaW4gb3VyIHdvcmxkLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxJ
dOKAmXMgZWFzeSB0byBkb3duIHNvbWVvbmUuIEkgd2FzIGEga2lkLCBJIHJvZGUgb24gYnVzZXMg
YmVmb3JlIGFuZCB3YXMgaW4gY2xhc3Nyb29tcyBiZWZvcmUsIGFuZCBJIGdldCB0aGUgam9rZXMg
dGhhdCBnbyBvbi4gQnV0IGl04oCZcyBzbyBlYXN5IHRvIGRvIHRoYXQuIFRoZSBoYXJkIHBhcnQg
aXMgaG93IGNhbiB5b3UgcHVsbCBzb21lb25lIHRvIHRoZSBzaWRlIGFuZCBoZWxwIHRoZW0gb3V0
IGFuZCBoZWxwIGJldHRlciB0aGVpciBkYXkgYW5kIHRlbGwgdGhlbSB3YXlzIHRoYXQgdGhleSBj
YW4gYmVjb21lIGJldHRlciwgYmVjYXVzZSBpdOKAmXMgb25seSBmb3IgdGhlIGdyZWF0ZXIgb2Yg
ZXZlcnlib2R5LiBTbyBmb3IgbWUsIGJlaW5nIHdobyBJ4oCZdmUgYmVlbiBpbiBteSBjYXJlZXIg
c28gZmFyLCBJ4oCZdmUgZG9uZSBub3RoaW5nIGJ1dCwgaWYgYW55Ym9keSBuZWVkZWQgYWR2aWNl
IGFib3V0IHRoZSBnYW1lIG9yIHdhbnRlZCB0byB0YWxrIGFib3V0IHRoZSBnYW1lLCBJ4oCZdmUg
YmVlbiBub3RoaW5nIGJ1dCBvcGVuLiBCdXQgaXQgc2VlbXMgbGlrZSB3aGVuIG15IG5hbWUgaXMg
aW52b2x2ZWQgd2l0aCBvdGhlciBwZW9wbGUgdGhhdOKAmXMgaGVscGVkIGJ1aWxkIHRoZSBnYW1l
LCBpdOKAmXMgbGlrZSwg4oCYSG93IGNhbiB3ZSBjcml0aWNpemUgd2hhdCBoZSBkb2VzIG9uIGFu
ZCBvZmYgdGhlIGZsb29yP+KAmSBpbnN0ZWFkIG9mIHRyeWluZyB0byBoZWxwIG1lLuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCVRoZSBDYXZzIGZhY2UgdGhlIEtuaWNrcyBhdCBNYWRpc29uIFNxdWFyZSBHYXJkZW4g
b24gRGVjLiA3LiBTdGF5IHR1bmVkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnElmIGhlIHNheXMgaXQgb3V0IHRv
IHRoZSBtZWRpYSzigJ0gSmFtZXMgc2FpZCBvZiBKYWNrc29uLCDigJx5b3UgY2FuIG9ubHkgaW1h
Z2luZSB3aGF0IGhlIHNheXMgd2hlbiB0aGUgY2FtZXJhIGlzIG5vdCBvbiBoaW0uIEp1c3QgZ290
IGEgbG90IG1vcmUgd29yayB0byBkby7igJ08L3A+DQo8cD4NCglEcmliYmxlczwvcD4NCjxwPg0K
CUouUi4gU21pdGggbWlzc2VkIGhpcyBzZWNvbmQgZ2FtZSB3aXRoIGEgc29yZSByaWdodCBhbmts
ZS4gTHVlIGlzIGhvcGVmdWwgU21pdGggY2FuIHJldHVybiBXZWRuZXNkYXkgYXQgSW5kaWFuYS4g
4oCmIFJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29u4oCZcyBiYXNrZXQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYgd2FzIHRo
ZSA1LDAwMHRoIGZpZWxkIGdvYWwgb2YgaGlzIGNhcmVlci48L3A+DQo8cD4NCglKYXNvbiBMbG95
ZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5qbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3
aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQko8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.