Cavaliers notebook: LeBron will campaign for Hillary Clinton before Cavs visit Barack Obama in White House

PHA+UEhJTEFERUxQSElBOiBMZUJyb24gSmFtZXMmIzgyMTc7IHdlZWsgaW4gdGhlIHBvbGl0aWNh
bCB3b3JsZCBiZWdpbnMgU3VuZGF5IHdoZW4gaGUgd2lsbCBjYW1wYWlnbiB3aXRoIEhpbGxhcnkg
Q2xpbnRvbiBhbmQgaXQgZW5kcyBUaHVyc2RheSB3aXRoIHRoZSBDYXZhbGllcnMmIzgyMTc7IHRl
YW0gdmlzaXQgdG8gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLiA8L3A+PHA+SmFtZXMgd2lsbCBqb2luIENsaW50
b24gb25zdGFnZSBTdW5kYXkgYWZ0ZXJub29uIGF0IENsZXZlbGFuZCYjODIxNztzIFB1YmxpYyBB
dWRpdG9yaXVtIGFmdGVyIGZvcm1hbGx5IGVuZG9yc2luZyBoZXIgbGFzdCBtb250aC4gSGUgc2Fp
ZCBTYXR1cmRheSBoZSBoYXMgYWxyZWFkeSB2b3RlZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGtub3cgd2hv
IEkmIzgyMTc7bSBlbmRvcnNpbmcgYW5kIEkgaG9wZSBldmVyeWJvZHkgaGFzIGdvdHRlbiB0aGVp
ciBmYWlyIHNoYXJlIG9mIGtub3dsZWRnZSBhbmQgdW5kZXJzdGFuZGluZyBvZiB3aGF0IHRoaXMg
aXMgYWJvdXQsIGhvdyBpbXBvcnRhbnQgdGhpcyBpcywmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIy
MDtJIGtub3cgd2hvIEkmIzgyMTc7bSBmb3IsIHdobyBJJiM4MjE3O20gZW5kb3JzaW5nIGFuZCBl
dmVyeW9uZSBoYXMgdGhlIHJpZ2h0IHRvIGRvIHdoYXQgdGhleSB3YW50IHRvIGRvLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHZpc2l0IG9uIFRodXJzZGF5IHdpbGwgY29tZSBqdXN0IHR3
byBkYXlzIGFmdGVyIHRoZSBlbGVjdGlvbiBpbiB3aGF0IGhhcyBiZWVuIGEgY29udGVudGlvdXMg
Y2FtcGFpZ24gc2Vhc29uLiBJdCBpcyB0aGUgdGhpcmQgdHJpcCBmb3IgSmFtZXMsIGFuZCBhbGwg
dGhyZWUgaGF2ZSBiZWVuIHdpdGggUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYS4gSGUgZXZlbiBjYW1w
YWlnbmVkIHdpdGggT2JhbWEgaW4gMjAwOCBkdXJpbmcgYW4gZXZlbnQgaW4gQ2xldmVsYW5kLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgc3BlY2lhbCBmb3IgdGhlIHNpbXBs
ZSBmYWN0IHRoYXQgbm90IG9ubHkgYW0gSSBnb2luZyB0byBiZSB0aGVyZSB3aXRoIG15IENsZXZl
bGFuZCB0ZWFtbWF0ZXMsIGJ1dCBJJiM4MjE3O20gdGhlcmUgd2hlbiBCYXJhY2sgaXMgb24gaGlz
IHdheSBvdXQsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgZ3Jl
YXQgcm9sZSBtb2RlbCwgZXNwZWNpYWxseSB0byBBZnJpY2FuLUFtZXJpY2FuIGtpZHMuIFdoYXQg
aGUgZGlkIHdhcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB5b3UgbmV2ZXIgdGhvdWdodCBjb3VsZCBiZSBwb3Nz
aWJsZS4gQmVpbmcgYSBibGFjayBwcmVzaWRlbnQuIEZvciBtZSB0byBiZSB0aGVyZSB3aGVuIGhl
JiM4MjE3O3Mgb24gaGlzIHdheSBvdXQgYW5kIGhpcyBsYXN0IHRlcm0gaXMgZW5kaW5nLCBJIHRo
aW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyBwcmV0dHkgc2lnbmlmaWNhbnQgYXMgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkZvciBhIG51bWJlciBvZiBKYW1lcyYjODIxNzsgdGVhbW1hdGVzLCB0aGUgdHJpcCBtYWRlIHBv
c3NpYmxlIGJ5IHdpbm5pbmcgdGhlIE5CQSBjaGFtcGlvbnNoaXAgbGFzdCBKdW5lIHdpbGwgYmUg
dGhlaXIgZmlyc3QuIDwvcD48cD5JdCB3YXMgYWxzbyBpbXBvcnRhbnQgdG8gQ2F2cyBjb2FjaCBU
eXJvbm4gTHVlIHRvIGdldCB0aGUgdmlzaXQgaW4gYmVmb3JlIE9iYW1hIGxlYXZlcyBvZmZpY2Ug
aW4gSmFudWFyeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hhdmluZyBvdXIgZmlyc3QgYmxhY2sgcHJlc2lkZW50
IHdhcyBhIGJpZyB0aGluZyBmb3IgbWUgYW5kIGZvciBteSBmYW1pbHkgYW5kIEkga25vdyBmb3Ig
YSBsb3Qgb2Ygb3RoZXJzLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGtub3cgaGF2aW5nIGEg
Y2hhbmNlIGZvciB0aGVzZSBndXlzIHRvIHNlZSBhIGJsYWNrIHByZXNpZGVudCBpbiBvZmZpY2Ug
aXMgYSBiaWcgdGhpbmcuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBiaWcgZGVhbC4gU28gdGhhdCYjODIxNztzIG9u
ZSBvZiB0aGUgcmVhc29ucyB3aHkgSSB3YW50ZWQgaXQgdG8gYmUgd2hpbGUgaGUgd2FzIHN0aWxs
IGluIG9mZmljZSBiZWNhdXNlIHlvdSBuZXZlciBrbm93IGlmIGl0IHdpbGwgZXZlciBoYXBwZW4g
YWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5HZXR0aW5nIGRlZmVuc2l2ZTwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyByYW5r
IG5lYXIgdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgcGFjayBpbiBhIG51bWJlciBvZiBkZWZlbnNpdmUgY2F0
ZWdvcmllcyBhbmQgYmVnYW4gU2F0dXJkYXkgcmFua2VkIHNldmVudGggaW4gZGVmZW5zaXZlIGZp
ZWxkLWdvYWwgcGVyY2VudGFnZS48L3A+PHA+QnV0IEphbWVzIGlzbiYjODIxNzt0IGhhcHB5IHdp
dGggdGhlIHdheSB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIGRlZmVuZGVkIGVhcmx5IGluIHRoZSBzZWFzb24sIHNx
dWFuZGVyaW5nIGJpZyBsZWFkcyBhZ2FpbnN0IGJvdGggdGhlIE9ybGFuZG8gTWFnaWMgYW5kIEJv
c3RvbiBDZWx0aWNzIGJlZm9yZSBob2xkaW5nIG9uIGZvciB2aWN0b3JpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBD
YXZzIGFsbG93ZWQgNzEgcG9pbnRzIHRvIHRoZSBDZWx0aWNzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwg
aW5jbHVkaW5nIDM5IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO09mZmVuc2l2
ZWx5LCB3ZSYjODIxNztyZSB2ZXJ5IGdvb2QsIGJ1dCBkZWZlbnNlIHdlJiM4MjE3O3ZlIGhhZCBh
IGNvdXBsZSBsdWxscywmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
ZG8gdGhhdCBhIGxvdCBsYXN0IHllYXIsIHdoZXJlIHdlIHdhcyBnaXZpbmcgdXAgWzM5XS4gV2Um
IzgyMTc7dmUgZG9uZSBpdCB0aGUgbGFzdCBjb3VwbGUgZ2FtZXMsIHNvIG9uY2Ugd2UgZmlndXJl
IHRoYXQgb3V0LCB3aGljaCB3ZSB3aWxsLCB0aGVuIHdlIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gdGFrZSBh
IHN0ZXAgZm9yd2FyZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRyaWJibGVzPC9wPjxwPk9uZSBvZiB0aGUgQ2F2
YWxpZXJzJiM4MjE3OyB0ZWFtIGJ1c2VzIHdhcyBsYXRlIGFycml2aW5nIGF0IHRoZSBhcmVuYSBT
YXR1cmRheSBiZWNhdXNlIHRoZSBoaWdod2F5IHdhcyBibG9ja2VkIGZvciBWaWNlIFByZXNpZGVu
dCBKb2UgQmlkZW4mIzgyMTc7cyBtb3RvcmNhZGUuICYjODIzMDsgS2V2aW4gTG92ZSBiZWdhbiB0
aGUgbmlnaHQgMTQgZGVmZW5zaXZlIHJlYm91bmRzIHNoeSBvZiA2LDAwMCBmb3IgaGlzIGNhcmVl
ciwgYW5kIFJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIHdhcyBmaXZlIGJhc2tldHMgYXdheSBmcm9tIDUsMDAw
LiA8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmps
bG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBU
d2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.