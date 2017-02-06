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Cavaliers notebook: Like LeBron James, Patriots’ Tom Brady at his best in big games, says Cavs coach Tyronn Lue

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 6, 2017 - 09:10 PM | Updated: February 7, 2017 - 07:36 AM
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