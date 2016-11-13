All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Mike Dunleavy’s shot remains off despite rare start

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 13, 2016 - 09:08 PM | Updated: November 14, 2016 - 11:51 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

parade15
Browns fan is organizing a parade should the Cleveland Browns go 0-16 - 5:42 PM

Cleveland sports fans hoping for a second parade may just get their wish after all.

zsoc14cutweb
Marla Ridenour: UA men’s soccer team finds right blend of young and old in Nick of time
zsoc15cut_01
UA soccer: Zips will host Villanova in first round of NCAA Tournament - 4:13 PM
cavs14cutweb
Cavaliers 100, Hornets 93: Channing Frye, new lineup in fourth quarter lead Cavs to win
Mount Union will take unfamiliar trip to Hobart College in first round of Division III playoffs
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next