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Cavaliers notebook: NBA Commissioner Adam Silver praises LeBron James for willingness to speak out on social issues

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 08:59 PM | Updated: June 2, 2017 - 05:13 AM
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NBA Commissioner Adam Silver speaks at a news conference before Game 1 of basketball's NBA Finals between the Golden State Warriors and the Cleveland Cavaliers in Oakland, Calif., Thursday, June 1, 2017. (AP Photo/Jeff Chiu)

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