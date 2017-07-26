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Cavaliers notebook: New GM says LeBron James committed, communicative despite uncertain future in Cleveland past next season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 26, 2017 - 09:12 PM | Updated: July 27, 2017 - 08:58 AM
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