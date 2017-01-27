Cavaliers notebook: Owner Dan Gilbert lost at least $40 million during championship season

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDYXZhbGllcnMgb3duZXJzIERhbiBHaWxiZXJ0IGxvc3QgYXQgbGVhc3Qg
JDQwIG1pbGxpb24gbGFzdCBzZWFzb24sIGFjY29yZGluZyB0byBvbmUgcmVwb3J0LCBhbmQgbWln
aHQgaGF2ZSBsb3N0IGV2ZW4gbW9yZS4gPC9wPjxwPkFzIExlQnJvbiBKYW1lcyBhbmQgdGhlIENh
dnMgYmF0dGxlIHRoaXMgd2VlayBvdmVyIEphbWVzIHF1ZXN0aW9uaW5nIHRoZSBvcmdhbml6YXRp
b24mIzgyMTc7cyBkZXNpcmUgdG8gd2luIGFub3RoZXIgcmluZywgRm9yYmVzIHJlcG9ydGVkIGxh
c3QgeWVhciYjODIxNztzIGNoYW1waW9uc2hpcCBjb3N0IHRoZSBvd25lciAkNDAgbWlsbGlvbi4g
T25lIGxlYWd1ZSBzb3VyY2Ugd2l0aCBrbm93bGVkZ2Ugb2YgdGhlIGxlZGdlciBzYWlkIEZyaWRh
eSB0aGUgbG9zc2VzIHdlcmUgYWN0dWFsbHkgY2xvc2VyIHRvICQ1MCBtaWxsaW9uLiBHaWxiZXJ0
IHBhaWQgJDU0IG1pbGxpb24gaW4gbHV4dXJ5IHRheGVzIGxhc3Qgc2Vhc29uLiA8L3A+PHA+SmFt
ZXMgd2FzIGFza2VkIEZyaWRheSBhYm91dCBoaXMgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggR2lsYmVydC4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHRoZSBvd25lciBvZiB0aGUgdGVhbSwgSSYjODIxNztt
IG9uZSBvZiB0aGUgcGxheWVycyBvbiB0aGUgdGVhbSwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIy
MDtJIHRoaW5rIGFsbCAxNCBndXlzIGhhdmUgYSB3b3JraW5nIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIG91
ciBvd25lci4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QgYWJvdXQgbWUgYW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGFib3V0
IGhpbSwgc28gaXQmIzgyMTc7cyBhIG5vbi1pc3N1ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNoYXJsZXMgQmFy
a2xleSB3YXMgY3JpdGljYWwgb2YgSmFtZXMgZHVyaW5nIFRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgcG9wdWxh
ciBUTlQgc3R1ZGlvIHNob3cgZm9yIGFza2luZyBmb3IgbW9yZSBoZWxwIGRlc3BpdGUgdGhlIGxl
YWd1ZSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgcGF5cm9sbCBhbmQgY2xhaW1lZCBKYW1lcyBkb2VzbiYjODIx
Nzt0IGxpa2UgdG8gY29tcGV0ZSwgYSBjb21tZW50IHRoYXQgdXBzZXQgU2hhcXVpbGxlIE8mIzgy
MTc7TmVhbCAmIzgyMTI7IEphbWVzJiM4MjE3OyBmb3JtZXIgdGVhbW1hdGUuIDwvcD48cD5MdWUg
YWxzbyBzYWlkIHRoYXQgaWRlYSBpcyBzaW1wbHkgbm90IHRydWUuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7TGVC
cm9uIGlzIHRoZSB1bHRpbWF0ZSBjb21wZXRpdG9yLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtI
ZSB3YW50cyB0byB3aW4gYW5kIHdoZW4geW91IHdhbnQgdG8gd2luIHlvdSB3YW50IHRvIGdldCBt
b3JlIGd1eXMgaW4gYW5kIG1ha2UgdGhlIHRlYW0gYmV0dGVyIGFsb25nIHdpdGggbXlzZWxmLCBE
YXZpZCBHcmlmZmluIGFuZCBEYW4gR2lsYmVydC4gRXZlcnlvbmUgd2FudHMgdG8gbWFrZSB0aGUg
dGVhbSBiZXR0ZXIgYW5kIHlvdSYjODIxNztyZSBhbHdheXMgbG9va2luZyBmb3Igd2F5cyB0byBk
byB0aGF0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgc2FpZCBpdCBiZWZvcmUsIEdvbGRlbiBTdGF0ZSB3b24g
NzMgZ2FtZXMgbGFzdCB5ZWFyIGFuZCB0aGV5IGdvIGFuZCBhZGQgS2V2aW4gRHVyYW50LiBZb3Ug
YWx3YXlzIHdhbnQgdG8gZ2V0IGJldHRlciBpZiB5b3UgY2FuLiBSaWdodCBub3cgd2UmIzgyMTc7
cmUgbm90IGF0IHRoYXQgcG9pbnQgc28gd2UgaGF2ZSB0byBwbGF5IGFuZCBnbyB3aXRoIHdoYXQg
d2UgaGF2ZSByaWdodCBub3cuIEFzIGZhciBhcyBoaW0gbm90IGJlaW5nIGEgY29tcGV0aXRvciBi
ZWNhdXNlIGhlIHdhbnRzIG1vcmUgcGxheWVycywgdGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1ha2Ugc2Vu
c2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbGQgbWFuJiM4MjE3O3MgZ2FtZTwvcD48cD5KYW1lcyBpcyBvbmx5
IDMyLCB5ZXQgaGUmIzgyMTc7bGwgYmUgdGhlIG9sZGVzdCBBbGwtU3RhciBpbiBOZXcgT3JsZWFu
cyBuZXh0IG1vbnRoIG9uIGJvdGggdGVhbXMuIEphbWVzIHdpbGwgYWxzbyBiZSB3aXRob3V0IGhp
cyBnb29kIGZyaWVuZHMgQ2hyaXMgUGF1bCwgQ2FybWVsbyBBbnRob255IGFuZCBEd3lhbmUgV2Fk
ZSwgbm9uZSBvZiB3aG9tIG1hZGUgdGhlIGN1dC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtPYnZpb3VzbHkgaXQg
c3Vja3Mgbm90IGhhdmluZyBteSBndXlzIHRoZXJlIHRoYXQgSSYjODIxNzt2ZSBzcGVudCBzbyBt
YW55IEFsbC1TdGFyIHdlZWtlbmRzIHdpdGgsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7Rm9y
IG1lIHBlcnNvbmFsbHksIGl0JiM4MjE3O3MgYW4gaG9ub3IgdG8gYmUgYWJsZSB0byByZXByZXNl
bnQgdGhpcyBmcmFuY2hpc2UsIHJlcHJlc2VudCBteSBmYW1pbHkuIExpa2UgSSBzYWlkLCBJJiM4
MjE3O20gZG9pbmcgc29tZXRoaW5nIHJpZ2h0LiBJIGp1c3Qgd2FudCB0byB0cnkgdG8gY29udGlu
dWUgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVzIGlzbiYjODIxNzt0IHN1cmUgeWV0IGhvdyBtdWNo
IGhlJiM4MjE3O2xsIHBsYXkgaW4gdGhlIGdhbWUgRmViLiAxOS4gSGUgc3BlbnQgdGhlIHNlY29u
ZCBoYWxmIG9mIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIGdhbWUgaGFuZ2luZyBvdXQgb24gdGhlIGJlbmNo
IHdpdGggaGlzIGtpZHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0YWtlIGl0IGZvciBn
cmFudGVkLCB0aGUgd2hvbGUgd2Vla2VuZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRvbiYj
ODIxNzt0IGtub3cgZXhhY3RseSB3aGF0IEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBkbywgYnV0IEkgd29u
JiM4MjE3O3QgZGlzcmVzcGVjdCB0aGUgZ2FtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktldmluIExvdmUgd2ls
bCBqb2luIEphbWVzIGFuZCBLeXJpZSBJcnZpbmcgZm9yIEFsbC1TdGFyIHdlZWtlbmQuIEl0IHdp
bGwgYmUgTG92ZSYjODIxNztzIGZpcnN0IEFsbC1TdGFyIEdhbWUgc2luY2UgY29taW5nIHRvIENs
ZXZlbGFuZCBpbiAyMDE0LiBMb3ZlIHdhcyBzZWxlY3RlZCBieSB0aGUgY29hY2hlcyBhcyBhIHJl
c2VydmUuPC9wPjxwPldhcmRyb2JlIG1hbGZ1bmN0aW9uPC9wPjxwPkx1ZSB3b3JlIGEgYm93IHRp
ZSBGcmlkYXkgaW4gaG9ub3Igb2YgdGhlIGxhdGUgTWljaGFlbCBHb2xkYmVyZywgdGhlIGZvcm1l
ciBleGVjdXRpdmUgb2YgdGhlIE5CQSBjb2FjaGVzJiM4MjE3OyB1bmlvbiB3aG8gZGllZCB0aGlz
IHdlZWsgYXQgNzMuIEJvdyB0aWVzIHdlcmUgYSBzdGFwbGUgb2YgR29sZGJlcmcmIzgyMTc7cywg
YW5kIGNvYWNoZXMgaGF2ZSBiZWVuIHdlYXJpbmcgdGhlbSB0aGlzIHdlZWsgdG8gaG9ub3IgaGlt
LiA8L3A+PHA+THVlLCBob3dldmVyLCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBmaWd1cmUgb3V0IGhvdyB0byB0
aWUgaXQgYW5kIGhhZCB0byBjYWxsIG9uIHJhZGlvIGFuYWx5c3QgSmltIENob25lcyB0byBoZWxw
IGhpbSBzaW5jZSBDaG9uZXMgZnJlcXVlbnRseSB3ZWFycyB0aGVtLiA8L3A+PHA+SmFzb24gTGxv
eWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBi
bG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.