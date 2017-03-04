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Cavaliers notebook: ‘Perfect situation,’ confidence in 3-point shooting help earn Derrick Williams contract for rest of season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 4, 2017 - 07:46 PM

 

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