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Cavaliers notebook: ‘Perfect situation,’ confidence in 3-point shooting help earn Derrick Williams contract for rest of season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 4, 2017 - 07:46 PM | Updated: March 5, 2017 - 04:36 PM
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