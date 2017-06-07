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Cavaliers notebook: Sharpshooter Kyle Korver still adjusting to first trip to NBA Finals

By Marla Ridenour and George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: June 7, 2017 - 10:02 PM | Updated: June 8, 2017 - 06:47 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) dunks against the Golden State Warriors during the first half of GGame 3 of the NBA Finals, Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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