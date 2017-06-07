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Notebook

Cavaliers notebook: Sharpshooter Kyle Korver still adjusting to first trip to NBA Finals

By Marla Ridenour and George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: June 7, 2017 - 10:02 PM

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