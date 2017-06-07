Cavaliers notebook: Sharpshooter Kyle Korver still adjusting to first trip to NBA Finals

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBQbGF5aW5nIGluIGhpcyBmaXJzdCBOQkEgRmluYWxzLCBDYXZhbGllcnMg
Z3VhcmQgS3lsZSBLb3J2ZXIgZm91bmQgaXQgaGFyZCB0byBhZGp1c3QgdG8gdGhlIGxvbmcgd2Fp
dHMgYmV0d2VlbiBnYW1lcyBhbmQgYmV0d2VlbiBzZXJpZXMuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgMTQteWVh
ciB2ZXRlcmFuIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgY29uZmlkZW5jZSBoYXMg
bm90IHdhdmVyZWQsIGV2ZW4gdGhvdWdoIGl0IHdhcyBkb3duIDAtMiB0byB0aGUgR29sZGVuIFN0
YXRlIFdhcnJpb3JzIGdvaW5nIGludG8gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgR2FtZSAzIGF0
IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuPC9wPjxwPkFza2VkIGlmIHRoZSBDYXZzIHN0aWxsIGJlbGll
dmUgdGhleSBjYW4gd2luIHRoZSBzZXJpZXMsIGhlIHNhaWQ6ICYjODIyMDtUb3RhbGx5LiBBYnNv
bHV0ZWx5LiBBYnNvbHV0ZWx5LiBJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlIGFkdmFu
dGFnZXMgb2YgYmVpbmcgaW4gdGhlIEZpbmFscyB3aXRoIHRoaXMgdGVhbSB0aGlyZCB5ZWFyIGlu
IGEgcm93IGFuZCB0aGlzIHNlcmllcy4gVGhleSB3ZXJlIGRvd24gMC0yIGV2ZXJ5IHllYXIsIHJp
Z2h0PyYjODIyMTs8L3A+PHA+VG9sZCB0aGUgc2VyaWVzIHdhcyB0aWVkIDEtMSBpbiB0aGUgMjAx
NSBGaW5hbHMsIEtvcnZlciBhZGRlZCwgJiM4MjIwO0xhc3QgeWVhciwgZG93biAwLTIsIGRvd24g
My0xLiBUaGVyZSYjODIxNztzIGJlZW4gYSB0aG91c2FuZCBjb252ZXJzYXRpb25zIGFib3V0IHRo
YXQuIFdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBnZXQgb25lIGZpcnN0LiBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8g
Z2V0IHRoaXMgb25lIGF0IGhvbWUgYW5kIHRoZW4ganVzdCBrZWVwIGJ1aWxkaW5nIGZyb20gdGhl
cmUuIFRoaXMgc2VyaWVzIGlzIGZhciBmcm9tIG92ZXIsIHdlIGtub3cgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPktvcnZlciBhbmQgRGVyb24gV2lsbGlhbXMsIHBsYXlpbmcgaW4gaGlzIGZpcnN0IE5CQSBG
aW5hbHMgaW4gaGlzIDEydGggc2Vhc29uLCBoYXZlIGJlZW4gdW5hYmxlIHRvIG1ha2UgYW4gaW1w
YWN0IGFnYWluc3QgdGhlIFdhcnJpb3JzLiBLb3J2ZXIgaXMgYXZlcmFnaW5nIGZvdXIgcG9pbnRz
IHBlciBnYW1lIGluIDIxLjUgbWludXRlcywgV2lsbGlhbXMgaXMgMC1mb3ItOSBpbiB0d28gZ2Ft
ZXMgKDE2LjMgbWludXRlcykuPC9wPjxwPlRoZSBOQkEgRmluYWxzIGFyZSBzb21ld2hhdCBvZiBh
IGRpZmZlcmVudCBiZWFzdCwgS29ydmVyIGFkbWl0dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIHN1cmUs
IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgcHJvYmFibHkgYSBsaXR0bGUgYml0IG9mIHRoYXQuIEZvciBtZSBwZXJz
b25hbGx5LCB3ZSYjODIxNzt2ZSBoYWQgdGhlc2UgbG9uZyBicmVha3MgaW4gYmV0d2VlbiBzZXJp
ZXMgYW5kIEkgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBiZWVuIHZlcnkgZ29vZCBpbiBhbnkgc2VyaWVzIGluIEdh
bWUgMSBhbmQgMiBhcyBmYXIgYXMgbWFraW5nIHNob3RzLiBZb3Uga25vdywgaXQmIzgyMTc7cyBh
IHJoeXRobSB0aGluZywmIzgyMjE7IEtvcnZlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGhvcGlu
ZyBhcyB0aGUgc2VyaWVzIGdvZXMgb24gZm9yIG1lLCBnZXQgc29tZSBtb3JlIGxvb2tzIGFuZCBi
ZSBhYmxlIGtub2NrICYjODIxNztlbSBkb3duLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S29ydmVyIGFja25vd2xl
ZGdlZCB0aGVyZSBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGEgbW9tZW50IHdoZW4gaGUgdG9sZCBoaW1zZWxmIG5v
dCB0byBnZXQgY2F1Z2h0IHVwIGluIHRoZSBhdXJhIG9mIHRoZSBtb21lbnQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtZZWFoLiBJIHRoaW5rIHRoYXQgd2FzIGp1c3QgR2FtZSAxLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4
MjIwO1RoZSB0aGluZyB0aGF0IHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBhYm91dCB3aGVuIHlvdSB0
aGluayBhYm91dCB0aGUgRmluYWxzIGlzIGV2ZXJ5dGhpbmcgZWxzZSB0aGF0IGNvbWVzIHdpdGgg
aXQgJiM4MjEyOyB0aGUgd2FpdGluZywgYWxsIHRoaXMgd2FpdGluZyBpbiBiZXR3ZWVuIGdhbWVz
LCBpbiBiZXR3ZWVuIHNlcmllcywgYWxsIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggeW91IGd1eXMg
YW5kIHdpdGggZWFjaCBvdGhlci4gSXQmIzgyMTc7cyBsaWtlLCAmIzgyMTY7TWFuLCBsZXQmIzgy
MTc7cyBnZXQgdGhpcyBiYWxsIHVwIGluIHRoZSBhaXIgYW5kIGxldCYjODIxNztzIGdvIHBsYXku
JiM4MjE3OzwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8gaGF2ZSBHYW1lIDEgZmluYWxseSBjb21lLCBmb3IgbWUg
dGhhdCB3YXMgbGlrZSB0aGUgYmFsbCB3ZW50IHVwIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGxpa2UsICYjODIx
NjtPSywgbm93IHdlIGNhbiBqdXN0IHBsYXkgYmFza2V0YmFsbCBhZ2Fpbi4mIzgyMTc7IFRoZXJl
JiM4MjE3O3MgYSBsb3QgZ29pbmcgb24gaW4gYmV0d2VlbiBnYW1lcyBoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TXV0aW5nIHRoZSBub2lzZTwvcD48cD5EcmF5bW9uZCBHcmVlbiYjODIxNztzIHdvcmRzIHN0
aWxsIHJpbmcgZnJvbSB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIGZvciBzb21lLCBidXQgbm90IGZvciBMZUJyb24g
SmFtZXMuIFRoZSBXYXJyaW9ycyBmb3J3YXJkIHNhaWQgaGUgd2FudGVkIHRvIGFubmloaWxhdGUg
dGhlIENhdnMgYW5kLCBzbyBmYXIsIGhpcyB0ZWFtIGhhcyBkb25lIGEgZGVjZW50IGpvYiBvZiBk
b2luZyBqdXN0IHRoYXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIHBsYXlpbmcgd2VsbCwm
IzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGR1cmluZyBzaG9vdGFyb3VuZC4gJiM4MjIwO1Ro
ZXkgYXJlIHBsYXlpbmcgZXhjZXB0aW9uYWxseSB3ZWxsIGFuZCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGdldCBp
bnZvbHZlZCBpbiB3aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24gaW4gdGhlIHN1bW1lcnRpbWUgb3IgdGhp
bmdzIG9mIHRoYXQgbmF0dXJlLiBJJiM4MjE3O20gdG9vIGZhciByZW1vdmVkIGZyb20gdGhvc2Ug
dGFsa3MgYW5kIGNvbW11bmljYXRpb25zIGFuZCBhbGwgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IGdvIG9uLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IG1ha2Ugbm8gbWlzdGFrZSBhYm91dCBpdCAmIzgyMTI7IHdoZW4gaXQg
Y29tZXMgdG8gZGVzaXJlLCBoZSYjODIxNztzIGluIHRoZSBzYW1lIHBsYWNlIGFzIHRoZSBXYXJy
aW9ycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSwgSSB3YW50IHRvIHdpbiBq
dXN0IGFzIGJhZCBhcyB0aGV5IGRvIGFuZCBvYnZpb3VzbHkgdGhleSBwcm9iYWJseSBnb3QgYSBi
YWQgdGFzdGUgaW4gdGhlaXIgbW91dGggYWZ0ZXIgd2hhdCBoYXBwZW5lZCBsYXN0IHllYXIgYW5k
IHdlIGhhZCBvbmUgaW4gb3VyIG1vdXRoIGxhc3QgeWVhciBmcm9tIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdGhl
IHllYXIgYmVmb3JlLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgaGFkIGEg
ZmV3IGJhZCB0YXN0ZXMgaW4gbXkgbW91dGggZnJvbSB3aGF0IGhhcHBlbmVkIGluIHRoZSBGaW5h
bHMsIGFuZCBJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBoYWQgdGhhdCBmZWVsaW5nLCBzbyBpdCBuZXZlciBj
aGFuZ2VkIGZvciBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldobyBtZSwgdGlyZWQ/PC9wPjxwPkphbWVzIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBhZ3JlZSB3aXRoIHRoZSBzdWdnZXN0aW9uIHRoYXQgZ3VhcmRpbmcgS2V2aW4g
RHVyYW50IHRpcmVkIGhpbSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgb2YgR2FtZSAyLiBDYXZzIGNvYWNo
IFR5cm9ubiBMdWUgbWVudGlvbmVkIGl0IFR1ZXNkYXksIHNheWluZyBoZSB1c2VkIEltYW4gU2h1
bXBlcnQgYW5kIFJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIG9uIER1cmFudCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYg
c28gSmFtZXMgY291bGQgcmVzdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vLiBEbyBJIGxvb2sgdGlyZWQ/JiM4
MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLjwvcD48cD5Ub2xkIHRoYXQgd2FzIHBlb3BsZSYjODIxNztzIHBlcmNl
cHRpb24sIGhlIHNhaWQ6ICYjODIyMDtBaCwgcGVvcGxlLiBOYWguIE5haC4gSSBmZWVsIGdyZWF0
LiBJJiM4MjE3O20gYXZlcmFnaW5nIGEgdHJpcGxlLWRvdWJsZSBpbiB0aGUgRmluYWxzLiBJJiM4
MjE3O20gcHJldHR5IGdvb2QsIEkgd291bGQgdGhpbmsuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MdWUgc2FpZCBK
YW1lcyBpcyBmdWxseSBjYXBhYmxlIG9mIGhhbmRsaW5nIHRoZSB3b3JrbG9hZCBoZSYjODIxNztz
IGJlZW4gZ2l2ZW4gdGh1cyBmYXIsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVzIGd1YXJkaW5nIER1cmFudC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0hlIGhhcyB0byBkbyBpdCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkPC9wPjxwPkR1cmFudCBz
cGVuZHMgdGhlIG9wZW5pbmcgbWludXRlcyBvZiB0aGUgZ2FtZSBvbiBKYW1lcywgYW5kIGl0JiM4
MjE3O3MgaW4gdGhvc2UgbWludXRlcyB0aGF0IHBsYXkgbXVzdCBiZSBwaHlzaWNhbC4gTW9yZSBp
bXBvcnRhbnQsIGhvd2V2ZXIsIGlzIEx1ZSBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgb25lLW9uLW9u
ZSBwcm9jZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0byB1bmRlcnN0YW5kIHdoYXQgb3VyIHNj
aGVtZXMgYXJlLCB3aG8gd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGhlbHAgb2ZmIG9mIGFuZCB3aGF0
IHdlJiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBkbywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtTbywgeW91
JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byB1bmRlcnN0YW5kIHdoYXQgeW91JiM4MjE3O3JlIGRvaW5nIHNjaGVt
ZS13aXNlLCBhbmQgeW91IGdvdCB0byBmb2xsb3cgdGhlIGdhbWUgcGxhbi4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkphbWVzIGlzIGF2ZXJhZ2luZyAyOC41IHBvaW50cywgMTMgcmVib3VuZHMgYW5kIDExIGFzc2lz
dHMgaW4gMzkuNyBtaW51dGVzIGluIHRoZSBOQkEgRmluYWxzLjwvcD48cD5SZWx5aW5nIG9uIGhv
bWU/PC9wPjxwPlF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgb2ZmZXJlZCB0aGUgQ2F2cyB0aGUgb3Bwb3J0
dW5pdHkgdG8gdHVybiB0aGVpciBmb3J0dW5lcyBhcm91bmQgaW4gR2FtZSAzIG9mIGxhc3QgeWVh
ciYjODIxNztzIEZpbmFscy4gTHVlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZGlzY291bnQgdGhlIGJvb3N0IGl0
IHByb3ZpZGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2VlaW5nIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgbGFzdCB5ZWFyLCBj
b21pbmcgaG9tZSBkb3duIDAtMiwgd2Uga25ldyBvdXIgZmFucyBhcmUgZ29pbmcgdG8gYmUgaW50
byBpdCwgYnV0IHdlIGdvdCB0byBnaXZlIHRoZW0gc29tZXRoaW5nIHRvIGNoZWVyIGZvciwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkZvciBwbGF5ZXJzLCBpdCBjYW4gYmUgZXZlbiBtb3JlIHZhbHVh
YmxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbmV2ZXIgeW91JiM4MjE3O3JlIHBsYXlpbmcgYXQgaG9tZSwg
eW91IGZlZWwgbGlrZSB5b3UgZ290IGEgZ29vZCByb3V0aW5lLCYjODIyMTsgZ3VhcmQgSi5SLiBT
bWl0aCBzYWlkIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGp1c3QgaGFwcHkg
dG8gYmUgYmFjayBzbyBJIGNhbiBzcGVuZCB0aW1lIHdpdGggbXkgZGF1Z2h0ZXIuIEkgaG9wZSB0
aGF0IHRoYXQgYnJpbmdzIG1lIGVub3VnaCBqb3kgdG8gY29tZSBvdXQgaGVyZSBhbmQgZG8gd2hh
dCBJIGxvdmUgdG8gZG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbiB0b3Agb2YgaXQ8L3A+PHA+V2FycmlvcnMg
Y29hY2ggU3RldmUgS2VyciBjZXJ0YWlubHkgc291bmRlZCBtaW5kZnVsIG9mIHRoZSBpbXBvcnRh
bmNlIG9mIEdhbWUgMy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGhlbHBzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4
MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlIGxhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMgY3VtdWxhdGl2ZWx5IHJlYWxseSBoZWxw
LiBXZSBoYXZlIG5vdyBiZWVuIHRocm91Z2ggdGhpcy4gV2UgaGF2ZSBiZWVuIHRocm91Z2ggdGhp
cyBGaW5hbHMgcnVuIHRocmVlIHRpbWVzLiBXZSBoYXZlIHNlZW4gdGhlIHVwcyBhbmQgZG93bnMu
IFR3byB5ZWFycyBhZ28sIHdlIHdlcmUgZG93biAyLTEgdG8gQ2xldmVsYW5kOyBsYXN0IHllYXIg
dXAgMi0wLiBXZSBnZXQgYmxvd24gb3V0LiBUaGlzIHNlcmllcyBjaGFuZ2VzIGEgbGl0dGxlIGJp
dC4gU28sIGFsbCB0aGVzZSB0aGluZ3Mgc3RpY2sgaW4geW91ciBtaW5kLCBhbmQgeW91IGxlYXJu
IGZyb20gdGhlIGV4cGVyaWVuY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FYXJseSBzY2FyZTwvcD48cD5DYXZz
IGZhbnMgaGVsZCB0aGVpciBjb2xsZWN0aXZlIGJyZWF0aCBhdCB0aGUgNTo0OCBtYXJrIG9mIHRo
ZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIG9mIEdhbWUgMy48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgc2NvcmUgdGllZCBhdCAx
OSBhbmQgdGhlIENhdnMgb24gZGVmZW5zZSwgY2VudGVyIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gY29sbGlk
ZWQgd2l0aCBKYW1lcyBhbmQgc2VudCBKYW1lcyBoYXJkIHRvIHRoZSBmbG9vci4gSmFtZXMgc3Rh
eWVkIGRvd24gbG9uZyBlbm91Z2ggdG8gZm9yY2UgYSB0aW1lb3V0LCBidXQgcmV0dXJuZWQgdG8g
dGhlIGdhbWUuPC9wPjxwPlNwb3R0ZWQgPC9wPjxwPkFtb25nIHRob3NlIHNwb3R0ZWQgaW4gdGhl
IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgY3Jvd2Qgd2VyZSBPaGlvIFN0YXRlIGZvb3RiYWxsIGNvYWNo
IFVyYmFuIE1leWVyLCBmb3JtZXIgcHJvIHdyZXN0bGVyIFJpYyBGbGFpciwgY2l2aWwgcmlnaHRz
IGFjdGl2aXN0IGFuZCBvbmUtdGltZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FuZGlkYXRlIEplc3NlIEphY2tz
b24sIGFuZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgZ29sZmVycyBCdWJiYSBXYXRzb24gYW5kIEphc29uIERheS48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.