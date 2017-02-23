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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Veteran point guard Deron Williams, waived by Dallas Mavericks, could be on Cavs’ radar

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 23, 2017 - 09:56 PM | Updated: February 24, 2017 - 12:17 PM
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