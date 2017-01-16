All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Warriors, not Cavs, still working on continuity

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 16, 2017 - 09:39 PM | Updated: January 17, 2017 - 08:24 AM

MORE IN SPORTS

cavs18cut_01 Jane Tyska - TNS
Cavaliers’ struggles with ball movement, turnovers becoming a growing concern

The longer this goes, the more difficult it is becoming to ignore. The Cavaliers did not play particularly well in any game on their recently concluded West Coast trip in large part because they aren’t moving the ball and they’re turning it over far too frequently.

Browns won’t have opportunity to coach Clemson QB Deshaun Watson at Senior Bowl because he declined invitation - 11:34 AM
zmen18cut_01
Akron 83, Ohio 68: Zips use fast start in second half to cruise past Bobcats
ducks18cut_02
RubberDucks name Mark Budzinski manager and fill out coaching staff
Kent State men’s basketball: Golden Flashes drop fourth game in a row, 82-69 to Buffalo Bulls
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next