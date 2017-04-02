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Cavaliers notebook: While his sore left foot improves, Kyle Korver’s return doesn’t appear imminent

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 2, 2017 - 06:41 PM | Updated: April 3, 2017 - 07:09 AM
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