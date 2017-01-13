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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: With Kyle Korver on board, Iman Shumpert moving back into starting lineup

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 13, 2017 - 10:26 PM | Updated: January 15, 2017 - 11:22 AM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert (4) shoots in front of Indiana Pacers forward Thaddeus Young (21) during the first half of a game Nov. 16 in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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