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Cavaliers notebook: With retirement of three NBA stars, LeBron James says his era next to go, but not anytime soon

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 27, 2016 - 07:00 PM | Updated: September 28, 2016 - 10:32 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and head coach Tyronn Lue pose for photos during the NBA basketball team's media day, Monday, Sept. 26, 2016, in Independence, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)

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