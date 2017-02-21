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Cavaliers

Cavaliers opt to not re-sign Derrick Williams to second 10-day contract — for now

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 21, 2017 - 10:13 PM
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Indiana Pacers' Myles Turner (33) knocks the ball loose as Cleveland Cavaliers' Derrick Williams (3) drives to the basket in the first half of a game Feb. 15, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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