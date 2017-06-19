All CATEGORIES
☰ Menu

cavaliers

Cavaliers owner Dan Gilbert elects to let General Manager David Griffin go

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 19, 2017 - 08:20 PM | Updated: June 20, 2017 - 01:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kevin Love holds up his new jersey with general manager David Griffin at the team's practice facility in Independence on Aug. 26, 2014. Love was acquired from the Minnesota Timberwolves in a three-team trade. (AP Photo/Mark Duncan)


MORE IN SPORTS

tribe23_04 Patrick Semansky - AP
Indians 6, Orioles 3: Austin Jackson has three hits, three RBI to carry Indians past Orioles

BALTIMORE: Austin Jackson had three hits and three RBI, Erik Gonzalez homered and the Indians put on another offensive show at the expense of the Baltimore Orioles in a 6-3 victory Thursday night.

cavs23
Draft night starts quietly for Cavaliers with no trades, no word from Chauncey Billups
Browns notebook: New defensive backs coach DeWayne Walker says Joe Haden ‘still has potential’ to reach coming off injuries
College World Series: LSU coach praises Florida State leader as phenomenal; TCU eliminates Louisville
RubberDucks 4, Fightin Phils 2: Home runs by Luigi Rodriguez, Yu-Cheng Chang power Ducks
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next