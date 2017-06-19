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Cavaliers owner Dan Gilbert elects to let General Manager David Griffin go

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 19, 2017 - 08:20 PM | Updated: June 20, 2017 - 01:49 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love holds up his new jersey with general manager David Griffin at the team's practice facility in Independence on Aug. 26, 2014. Love was acquired from the Minnesota Timberwolves in a three-team trade. (AP Photo/Mark Duncan)


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