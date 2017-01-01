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Cavaliers point guard Kyrie Irving’s assist totals rising as he focuses less on them

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 1, 2017 - 08:07 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) passes as Toronto Raptors' DeMar DeRozan (10) defends during the first half of a game in Cleveland on Nov. 15, 2016. The Cavaliers won 121-117. (AP Photo/Phil Long)


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